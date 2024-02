AMP- Sumar da la "bienvenida" a explorar la reforma de la LeCrim lanzada por Sánchez para atraer a Junts con la amnistía

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha manifestado que la posibilidad abierta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en la negociación de la Ley de Amnistía para convencer a Junts de que vote a favor es "bienvenida" por su parte, si ayuda a sacar adelante la normativa. En rueda de prensa, ha desgranado que Sumar tiene la voluntad política de que la amnistía sea aprobada y, por tanto, serán flexibles y abiertos a posibles soluciones para "desbloquear" la situación atraer a Junts, que impidió que se aprobara la norma en el Congreso y remitir de nuevo el texto para forzar una nueva negociación. De este modo, Urtasun comparte que una vía para conseguir el consenso "puede ser efectivamente" la mencionada por el presidente del Gobierno con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, ha desgranado que están dispuestos a "escuchar" esa eventual modificación, dado que la actitud de Sumar va a ser "tender puentes" y favorecer el acuerdo. Eso sí, ha desgranado que es el momento de la responsabilidad y ha llamado a evitar volver a una situación de negociación de "último minuto" con la formación catalana. LA AMNISTÍA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN PULSO DE JUNTS AL GOBIERNO En este punto, ha apelado también a Junts al advertirle de que la ciudadanía catalana no entendería que la Ley de Amnistía se "convierta en un pulso" ante el Gobierno. Por otro lado, Urtasun no ha entrado en el planteamiento formulado por el exdiputado Jaume Asens, que fue el negociador con las fuerzas catalanas para la investidura, relativa a aprobar la norma y luego reformar el delito de terrorismo dentro del Código Penal. Al respecto, fuentes de Sumar indican que este punto no se ha abordado en las conversaciones sobre la amnistía, aunque valorar la disposición de Asens de aportar ideas y tratar de solventar la aprobación de la ley. "Nosotros estamos convencidos que va a haber legislatura, que va a haber Presupuestos Generales y que va a haber ley de amnistía. No tenemos ninguna duda y es el mandato que recibimos de las urnas", ha insistido Urtasun tras ser cuestionado sobre si temía que un posible desacuerdo sobre la amnistía pusiera en riesgo al Gobierno. En las filas de Sumar remarcan que tiene toda su disposición a facilitar un consenso con Junts en la amnistía, sobre todo al no concebir que en un tema tan sensible para Cataluña este partido hiciera algo distinto que votar sí, algo que le implicaría un alto coste para los postconvergentes. Por otro lado y cuestionado sobre la posición de la Fiscalía de oponerse a investigar el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la causa sobre los incidentes atribuidos a 'Tsunami Democràtic', el también titular de Cultura ha desgranado que la postura del Ministerio Público confirma lo que vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que "no hay terrorismo" en el 'procés'. "Las actuaciones del juez García Castellón están motivadas políticamente, lo hemos dicho sin peros, y por lo tanto creemos que la posición de la Fiscalía confirma lo que ya hemos dicho", ha zanjado. IU URGE TAMBIÉN A UN ACUERDO PARA APROBAR LA AMNISTÍA A su vez el secretario de Organización de IU, Ismael González, se ha mostrado partidario de llegar a un acuerdo que permite sacar la amnistía y despolitizar el conflicto catalán, que nunca debería haber llegado a los tribunales. En este sentido, ha agregado que el trámite de volver a abordar la norma en la Comisión de Justicia debe culminar en un consenso, dado que la gente empieza a estar "harta" de centrar el debate en la amnistía y quiere que se hable también de mejora en sus condiciones de vida.