AM-Vox vincula a un "fallo técnico" el "voto irregular" investigado por Asamblea Madrid pero PP remarca que fue "humano"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha vinculado a un "fallo técnico" el "voto irregular" del último Pleno que está investigando la Cámara mientras que su homólogo del PP, Carlos Díaz-Pache, ha negado esta teoría y lo ha adjudicado a un "fallo humano". Esta mañana el Parlamento autonómico informaba de que ha abierto una investigación al Grupo Parlamentario Vox porque en el último Pleno se votó desde el escaño del ya exdiputado José Luis Ruiz Bartolomé aunque no hubiera tomado posesión su sustituto Javier Pérez Gallardo. Fue en la votación de la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular presentada por Más Madrid y este voto extra no modificó el resultado ya que la mayoría absoluta del PP tumbó la propuesta. Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que no hay precedentes de este "voto irregular" en la Asamblea, que no lo recoge el Reglamento y que probablemente lo estudiarán los Servicios Jurídicos de la Cámara. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Monasterio ha explicado que se encendió en la votación también el escaño adjunto al suyo, el que ocupaba hasta ese Pleno quien fuera 'número 2' de Vox en las elecciones de mayo. "Son cosas de la tecnología y lo avisó Enrique Ossorio (presidente de la Asamblea). Intenté darle a todos para que se apagase", ha apuntado Monasterio, quien ha insistido en que "no hay gravedad" y que "no afectó a lo que se votó". En esta "falta de trascendencia" ha coincidido con Monasterio el portavoz del PSOE, Juan Lobato, quien ha apuntado que "se equivocaron en la votación" pero que se tiene que solucionar porque "ningún diputado puede votar dos veces". "Que se investiga y que se advierta de que no se pede aprovechar si no hay alguien para darle al botoncito de al lado", ha expuesto. Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha deslizado que "a nadie se le escapa" que Vox tiene "dificultades" para estar "a la altura" del trabajo parlamentario y dar respuesta a las necesidades de los madrileños. Más extenso en su respuesta ha sido el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha negado que sea un fallo técnico de la Cámara. "Alguien ha tenido que pulsar botón de su escaño, a continuación pulsar el de otro. Eso no es un fallo técnico, es un fallo humano o un intento de obtener un voto que no se tiene", ha lanzado. Ha recordado, además, que a estos les faltaba un diputado porque no había tomado aún posesión y que, por lo tanto, habría que investigarlo y que proceder atendiendo al Reglamento de la Cámara, a las medidas ante alguien que "ha intentado votar dos veces". Desde la Asamblea de Madrid han negado la tesis de Vox del fallo técnico y han explicado a Europa Press que primero la Mesa deberá acordar la apertura de un expediente. A continuación, será la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado la que inicie el proceso con el nombramiento del instructor, un parlamentario, quien tendrá asesoramiento de un letrado. El proceso posterior, de haber, cuenta con varios plazos donde se incluye que el diputado en cuestión pueda presentar alegaciones. Tras la rueda de prensa de la Junta de Portavoces desde Vox han mandado una "aclaración" sobre lo sucedido en el Pleno. Han insistido en que el panel de votación del escaño vacío estaba encendido y que "jamás debería haber funcionado". "Durante las votaciones, los botones del escaño vacío se encendieron y el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, lo alertó. Por su parte, Rocío Monasterio trató de apagarlo sin fortuna y, por tanto, apareció un voto de más en las iniciativas", han insistido. Asimismo, se han referido al vídeo del momento de la votación de la enmienda en el que se ve a Monasterio tocar el escaño vacío. Han defendido que ese fue el momento en el que la portavoz trataba de desactivar el panel.