Vergeles se presenta a la Secretaría del PSOE extremeño dentro de un proyecto para seguir fortaleciendo el partido

El precandidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura José María Vergeles, se presenta para suceder a Guillermo Fernández Vara como quien da "la cara" en un proyecto político y un modelo de partido con el que, de forma colectiva, se ofrecen a los militantes para seguir fortaleciendo la formación. Vergeles ha elegido el Parque de San Fernando de Badajoz, junto al busto del alcalde Manuel Rojas, para presentar su candidatura en un encuentro cuyo "único objetivo", ha detallado, es darle a conocer a la sociedad que hay un grupo de personas que ha trabajado en un proyecto político, en un modelo de partido "con el que de forma colectiva y eligiendo a mí para dar la cara y para presentar este proyecto a la militancia", han querido dar el paso y presentarse en primer lugar a la precandidatura para las primarias del PSOE. "Y después a ofrecerle a los militantes y a las militantes ese modelo de partido que nos permita seguir fortaleciendo un partido", ha remarcado acompañado de dirigentes y antiguos altos cargos de la Junta, como el miembro de la Ejecutiva Regional, Valentín García, la senadora María Teresa Macías, o los ex directores generales del Sepad, José Vicente Granados, o de Universidades, Juan José Maldonado o el ex director gerente del SES, Ceciliano Franco. El que fuera consejero de Sanidad con Vara ha avanzado que si algo les ha llevado a la "responsabilidad" de tomar la decisión de participar en estas primarias "es solo a favor" del PSOE de Extremadura; "no es ni contra nada, ni contra nadie". "Somos un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes partes de la comunidad autónoma, por lo tanto pensamos en región. Somos un grupo de personas que estamos entregados, y que queremos dar lo mejor de nosotros mismos para que el Partido Socialista Obrero Español siga siendo la referencia de los extremeños y de las extremeñas y para eso hay que trabajar intensamente con la militancia", ha remarcado, para dar las gracias a los hombres y mujeres que le acompañan y que, juntos, han "empujado" para dar este paso. ((Habrá ampliación))