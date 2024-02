Temas del día de EFE España del domingo 4 de febrero de 2024

ELECCIONES GALICIA

Santiago de Compostela - Los candidatos de los principales partidos apuran el primer fin de semana de campaña electoral de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 18 de febrero.

SEQUÍA CATALUÑA (ENTREVISTA)

Barcelona - El presidente catalán, Pere Aragonès, analiza en una entrevista con la Agencia EFE las posibles medidas a tomar a partir de ahora para gestionar la sequía en Cataluña, después de haberse activado esta semana la fase de emergencia.

LEY AMNISTÍA (ANÁLISIS)

Madrid - Convencido de que el texto de la ley de amnistía rechazado por Junts reúne todas las garantías para hacer posible su objetivo, el Gobierno centrará sus esfuerzos en convencer a la formación de Carles Puigdemont de que lo acepte tal y como está porque los cambios que propone solo generarían riesgos.

PRESUPUESTOS 2024

Madrid - La senda de estabilidad para el periodo 2023-2026 llega este miércoles al Senado, donde la mayoría absoluta del PP podría tumbarla y obligar al Gobierno a presentar una nueva, lo que retrasaría aún más los Presupuestos de 2024.

DANI ALVES

Barcelona - El exjugador del Barça Dani Alves se sienta mañana en el banquillo acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022, caso por el que lleva un año preso y en el que se expone a hasta doce años de cárcel.

EDUCACIÓN MÓVILES

Madrid - Regular la prohibición de los móviles en los colegios es "absolutamente necesario", pero no suficiente para reducir el efecto de las redes sociales en los menores ni tampoco para resolver los problemas estructurales que afectan a la enseñanza primaria y secundaria madrileña, según distintas fuentes consultadas por EFE.

SALUD VACUNAS

Madrid - El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez, cuenta a EFE las expectativas sobre la vacuna frente a la infección de rotavirus, primera causa de gastroenteritis aguda en bebés, que las comunidades deberán incorporar a su calendario de aquí a 2025, y con la que se prevé reducir las hospitalizaciones un 90%.

AGRICULTURA PROTESTAS

Madrid - La revuelta del sector primario en numerosos países europeos contra las directrices de Bruselas ha visibilizado de forma cruda en los últimos días la diferencia de criterios sobre el futuro del campo, entre las ambiciones ecológicas de la UE y las necesidades reales del mundo rural: no se trata sólo de dinero.

MANIFESTACIÓN CAZA

Madrid - Manifestaciones convocadas por la plataforma No a la Caza (NAC) en 47 ciudades españolas con el objetivo de acabar con la caza con perros que han quedado fuera de la Ley de Bienestar Anima.

MÉRIDA PATRIMONIO

Mérida - Mérida vive su primer Año Jubilar Eulaliense justo cuando se cumplen 30 años de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con el reto de ser conocida y reconocida más allá de su impresionante legado romano, para poner en valor otras joyas de su pasado, como el hecho de ser cuna del cristianismo en la península ibérica.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Córdoba - Los enseres encontrados en el yacimiento arqueológico de El Peñón, ubicado en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), han puesto de manifiesto la existencia de uno de los pocos talleres metalúrgicos que existían en la Península Ibérica en el período Calcolítico. Por Mercedes Martínez

SOCIEDAD GITANOS

Madrid - Lola Cabrillana es maestra, escritora y vendedora en un mercadillo, pero se la conoce especialmente por su activismo en redes sociales para mostrar los valores del pueblo gitano y eliminar los mitos que aún persisten. No es fácil: "Me despierto cada día con mensajes de odio por tener raíces gitanas".

PREMIOS GOYA

Madrid - Los Goya hacen historia este año en lo que a diversidad se refiere, al incluir, por primera vez, un 61% de mujeres en las nominaciones -individuales o compartidas-, además de un actor no binario, La Dani, y otro con discapacidad severa, Brianeitor, ambos aspirantes al Goya a mejor actor revelación.

PREMIOS GAUDÍ

Barcelona - Las películas 'Creatura', 'Saben aquell', '20.000 especies de abejas' y 'Un amor' parten como favoritas en la XVI edición de los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán, que se dan a conocer esta noche en una gala a la que asisten el ministro de Cultural, Ernest Urtasun, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

ARTE CALLEJERO

Sevilla - El artista gráfico Antonio Álvarez Gordillo dibuja y pinta retratos sobre mapas extraídos de atlas del siglo XIX y para promocionar su trabajo efectúa "pegadas" de copias de estas obras en esquinas y rincones del casco antiguo de Sevilla, en lo que él mismo ha denominado como su "marketing de guerrilla".

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa en la XII carrera solidaria por la salud mental, que organiza la Fundación Manantial y que recorrerá las calles del centro de Madrid... Paseo de Caoens, Parque del Oeste. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Portbou.- DÍA EXILIO.- Las conselleras de Justicia y Territorio, Gemma Ubasart y Ester Capella, asisten a la conmemoración del Día del Exilio y la Deportación. .(Texto) (Foto). Memorial Walter Benjamin (Pg.de la Sardana, 11).

10:30h.- Vitoria.- PARTIDOS PNV.- El cabeza de lista por Álava del PNV, Joseba Díez Antxustegi, se reúne con jóvenes de Vitoria y al término del encuentro hace declaraciones..(Texto) (Foto). c/ Antonio Amat Maiz, 30 (Salburua)

11:00h.- Lasarte-Oria (Gipuzkoa).- ELECCIONES PSE/EE.- El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, participa en un acto político en Lasarte-Oria (Gipuzkoa).(Texto) (Foto). Casa del Pueblo (Camino del Calvario 7)

11:30h.- Molins de Rei (Barcelona).- PARTIDOS COMUNES.- La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, atiende a los medios de comunicación tras visitar la feria de la Candelera en Molins de Rei..(Texto). Frente a la biblioteca El Molí (Pl. 1 d'Octubre de 2017, 2)

11:30h.- Madrid.- VENEZUELA ELECCIONES.- Concentración en apoyo a la candidata opositora venezolana a las elecciones de 2024 María Corina Machado bajo el lema "Venezuela no se rinde". Puerta del Sol.(Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Lugo.- ELECCIONES GALICIA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, el candidato a la presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, y la cabeza de cartel por Lugo, Sonia Teijeiro, celebran un acto público en el marco de la campaña de las elecciones gallegas Hotel Méndez Núñez (Texto) (Foto)

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- LORENZO OLARTE.- La comitiva fúnebre de Lorenzo Olarte parte de la capilla ardiente instalada en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria para dirigirse a la iglesia de Santo Domingo, donde se oficiará la misa de córpore insepulto antes de su sepelio en la más estricta intimidad. Presidencia del Gobierno de Canarias (Texto) (Foto)

12:45h.- Lalín (Pontevedra).- ELECCIONES GALICIA.- El presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, asiste al pregón de la LVI edición de la Feira do Cocido (Texto) (Foto)

13:30h.- Lalín (Pontevedra).- ELECCIONES GALICIA.- La candidata a la presidencia de la Xunta por el BNG, Ana Pontón, visita la Feira do Cocido de Lalín Praza da Igrexa (Texto) (Foto)

13:00h.- Telde (Gran Canaria).- DEFENSA AIRE.- El Ejército del Aire celebra el 30 aniversario de la concesión de la Medalla Aérea a su 802 Escuadrón, el responsable del servicio de búsqueda y rescate (SAR) en Canarias... Base Aérea de Gando.

14:00h.- Mos/Ponteareas (Pontevedra).- ELECCIONES GALICIA.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en una comida popular en Mos (Pontevedra), antes de un mitin en Ponteareas (19:00h) Pavillón Oscar Pereiro/Auditorio Reveriano Soutullo (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

11:00h.- Madrid.- MEDIOAMBIENTE PROTESTAS.- La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) convoca una manifestación motorizada contra las prohibiciones y restricciones de Madrid 360 y la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento. Comienza y termina en Plaza de Toros de Las Ventas e irá hasta la plaza de Colón y Cibeles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- CAZA PROTESTAS.- La Plataforma NAC (No a la Caza) convoca manifestaciones en 47 ciudades españolas contra la caza con perros.(Texto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Mérida.- MÉRIDA PATRIMONIO.- Treinta años después de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Mérida celebra en 2024 su primer Año Jubilar Eulaliense, con el que reivindica ser cuna del cristianismo en la península ibérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Pamplona.- CULTURA ÓPERA.- Representación de la ópera Carmen, de G.Bizet. Baluarte

19:00h.- Ibiza.- GALA LÍRICA.- Gala Lírica con la soprano Inma Hidalgo, el tenor Antoni Lliteres y el pianista Alejandro Calafat Can Ventosa.

19:15h.- Barcelona.- PREMIOS GAUDÍ.- Fallo en Barcelona de la XVI edición de los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán Centro Internacional de Convenciones de Barcelona. IRENE, JOSE Y PAULA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la orquesta londinense Academy of St Martin in the Fields, dirigida por Julia Fischer, en la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS TEATRO.- La actriz Aranza Coello estrena su última pieza teatral 'Desprendimiento. Del suelo no pasas'. Teatro Guiniguada

