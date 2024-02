Rueda, sobre la protesta de la sanidad: "Hay partidos que organizamos actos electorales y otros hacen manifestaciones"

El presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha atribuido un perfil "electoralista" a la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada este domingo en Santiago de Compostela. A modo de argumento, ha citado el mitin central que los populares celebraron en la plaza de toros de Pontevedra, antes de concluir que hay partidos, como el PP, que "organizan actos electorales" mientras que otros "hacen manifestaciones". Si bien la manifestación fue convocada por SOS Sanidade Pública antes de que Rueda anunciase que las autonómicas serían el 18 de febrero, el presidente gallego ha manifestado su percepción de que la protesta está "claramente politizada" por la izquierda. Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, en Lalín, adonde se ha desplazado para participar en los actos institucionales de la Feira do Cocido. "Estamos en campaña electoral. Hay partidos que organizamos actos electorales como el de ayer en Pontevedra, con 14.000 personas, con muchísimo ambiente y muchísimo impulso, y hay otros partidos que lo que hacen son manifestaciones", ha advertido el también líder del PP gallego, quien, en todo caso, ha trasladado su respeto por "las personas que, de buena fe", decidan participar en la marcha de la capital gallega. "INSTRUMENTO CLARAMENTE ELECTORAL" Eso sí, Rueda ha afirmado no tener "ninguna duda" de que los partidos de la oposición gallega, "el multipartito de izquierdas", está utilizando la manifestación "como un instrumento claramente electoral y politizado". Así, ha augurado que en la protesta se dirán "muchas cosas que no son ciertas". "Yo soy el primero en reconocer que la sanidad tiene que seguir mejorando, sin ninguna duda. Pero creo que tenemos una excelente sanidad que intentamos mejorar todos los días", ha defendido, antes de poner el foco en que se invierten "1.300 millones de euros más que el bipartito", con "un esfuerzo especial a la Atención Primaria". ADMITE QUE "HAY QUE SEGUIR MEJORANDO" Por ello, se ha reafirmado en que, reconociendo que "hay que seguir mejorando" en este ámbito, ha reafirmado su convicción de que los partidos de la izquierda que concurren a la cita con las urnas del 18F van a utilizar la manifestación para "tratar de sacar algún rédito electoral". "Lo tengo absolutamente claro y así lo digo. Respeto a las personas que, de buena fe, puedan estar. Pero, una vez convocada la manifestación, creo que a nadie le cabe absolutamente ninguna duda de la utilización absolutamente partidista y con intención electoral que están haciendo los partidos de la oposición", ha zanjado.