Rajoy y Feijóo se unen para apoyar a Rueda y evitar gobernantes como Sánchez o "un Puigdemont con otro nombre"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han unido en el mitin central de la campaña para el 18F para apoyar al aspirante a la reelección como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para quien han pedido el voto con el fin de evitar que gobiernen "Puigdemont y Otegi" y un aviso: Galicia "no necesita más gobernantes" como Pedro Sánchez "o un Puigdemont con otro nombre". Y si el expresidente del Gobierno fue el primero en proclamar su rechazo a que "gobiernen Puigdemont y Otegi" en la plaza de toros de Pontevedra, en la que, según la organización, se reunieron 14.000 personas, el actual líder del PP le ha secundado: "Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios, no necesita un Puigdemont con otro nombre". Y España, ha añadido, sí precisa de "más servidores públicos como Rueda". A renglón seguido, Feijóo ha proclamado que igual que considera que el Gobierno de España es "un bochorno para Europa", puede asegurar que el Ejecutivo gallego "es un ejemplo para España". A modo de ejemplo, ha advertido que, mientras Sánchez ha iniciado su mandato "con los pagos correspondientes al independentismo", Rueda convocó las elecciones "después de aprobar los presupuestos" autonómicos de 2024. "Mientras en España se otorgan privilegios a unos pocos, en Galicia reclamamos igualdad para todos los hombres y mujeres que viven en la costa o en el interior, para quienes viven en los pueblos o en las ciudades, quienes tienen más o menos edad. Mientras se subestima la inteligencia de la gente con engaños y mentiras, la política gallega es la de la honestidad y la de la verdad", ha remarcado. "Y mientras colonizan las instituciones y quieren suplantar a los jueces, aquí invertimos en ciudades de justicia, en los palacios de justicia y en la informatización de los juzgados", ha contrapuesto, a renglón seguido, para recalcar también que "mientras Sánchez solo mira por su interés, Rueda solo mira por los intereses de Galicia. Por ello, ha pedido apoyo "masivo", el que él recibió para consolidar cuatro mayorías absolutas consecutivas, para su sucesor. "Menos egoísmo y más generosidad, menos frivolidad y posturitas y más responsabilidad, menos soberanismo y fractura y más autonomismo. ¡Menos Sánchez y más Rueda!", ha apelado Feijóo. "NO QUEREMOS QUE NOS GOBIERNEN PUIGDEMONT Y OTEGI" "No queremos que nos gobiernen Puigdemont y Otegi", había proclamado previamente el expresidente Mariano Rajoy, el segundo en intervenir tras el arranque del acto. "No queremos la amnistía", ha añadido, antes de recalcar que "solo tiene un objetivo, siete votos" del independentismo. "La amnistía quiere que los que violaron la ley y la Constitución sean los buenos, y los jueces, los fiscales y que el Gobierno que aplicó el artículo 155 e hizo que se cumpliera la ley, parece que somos los malos", ha criticado Rajoy, en alusión a las críticas del presidente del Gobierno este domingo en Ourense, atribuyendo la "crisis territorial" actual a la "impericia e irresponsabilidad" del Ejecutivo dirigido por su antecesor. "No queremos que nos gobiernen los que les dan el indulto a los independentistas", ha insistido Rajoy, "ni lo que suprimen el delito de sedición, ni los amigos de Putin, que hay que tener un par", ha exclamado. También se ha mostrado contrario a "los que dan a Bildu la alcaldía de Pamplona" y "los que blanquean a los de ETA", además de protestar por "los que dicen que van a perdonarle la deuda a unos que viven en una determinada comunidad autónoma en detrimento del resto de los españoles", refiriéndose a Cataluña. Por el contrario, el expresidente ha reclamado que "los que pasan por encima de la ley sean sancionados" y ha censurado que el Gobierno ataca "de manera inmisericorde al poder judicial", argumentando que "atacar es un ataque a la democracia". "Esto que estamos viendo no lo habíamos visto desde 1978 con su Constitución", ha añadido Mariano Rajoy, asegurando que "un Gobierno como este es malo para España y Galicia". Frente a esta situación, se ha reafirmado: "Queremos a Rueda y a Feijóo". RAJOY LA HISTORIA DE LA PLAZA DE TOROS Y SU AURA DE TALISMÁN En su intervención, y también en la línea de lo que Feijóo hizo posteriormente, Rajoy ha rememorado la historia del coso pontevedrés y su relación con el PPdeG, partido que le otorga un aura de 'talismán'. "Esta historia comenzó el 14 de febrero de 2009" con el primer mitin, ha recordado, al que siguieron citas posteriores el 1 de marzo de ese mismo año: "Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente después de una campaña que no olvidaremos jamás", ha rememorado Rajoy. "Estaban entonces por aquí" --ha rectificado, en tono de broma, tras decir que "gobernaban"-- "esos que vosotros recordáis". "Y si no lo recordáis, nadie se pierde nada", ha apostillado. "Dejaron de gobernar, siguen a la espera y lo que les queda", ha augurado Mariano Rajoy, al repasar aquella victoria electoral de su partido. "Eso cambió las cosas para Feijóo, para mí, para Galicia y España", ha añadido. No en vano, a renglón seguido, ha evocado los triunfos posteriores tras los mítines del 30 de abril de 2011, del 6 de octubre de 2012 en otra campaña autonómica, del 10 de septiembre de 2016, el 27 de junio de 2020 y, el pasado año, el 9 y el 23 de julio. "Porque volvimos a ganar las elecciones y somos la primera fuerza política en España", ha concluido en su repaso histórico. "Un gobierno Frankenstein no respetuoso con el resultado de las urnas nos impidió gobernar", ha lamentado Rajoy, para quien "la única conclusión acorde con la sensatez es que esto no se puede repetir ni en España ni en Galicia", ha manifestado, antes de vaticinar: "Esto no va a acabar bien, y si no, al tiempo".