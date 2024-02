Pontón insta a Rueda a "no esconderse" en los debates y a aceptar un cara a cara con ella

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha vuelto a instar este domingo al candidato popular, Alfonso Rueda, a "no esconderse" en los debates y a aceptar la celebración de un cara a cara contra ella. La líder de los nacionalistas gallegos ha asegurado que cualquier político o política que se presente a unas elecciones "debe acudir a todos los debates", en alusión a la negativa de Rueda a participar en los organizados por la Cadena Ser y RTVE. El actual presidente de la Xunta sí estará presente en la cita organizada este lunes por la CRTVG. "Mañana vamos a ver que un debate es poco para abordar los temas que preocupan a este país", ha señalado para pedirle a Rueda que "no se esconda" en el debate que también organiza TVE y, en todo caso, que el PP no deje su "silla vacía" porque "sería una falta de respeto" a la ciudadanía que quiere contraste de ideas y debate. En su intervención, Pontón ha sostenido que Rueda solo quiere ir a uno, "muy limitado en cuanto al tiempo" pero ha considerado que "está a tiempo de rectificar". Además, le ha vuelvo a pedir que acepte "un cara a cara" con ella, como líder de la oposición, ya que "forma parte de la normalidad democrática". "Se produjo en las elecciones generales y no sé porque el señor Rueda no quiere un cara a cara conmigo", ha concluido. Pontón se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios durante la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública en Santiago. Tras ello, se ha desplazado a Lalín para asistir a la Feira do Cocido. Este será el último acto público de Pontón este domingo, toda vez que despejará su agenda para preparar el debate que acogerá en la noche del lunes la CRTVG.