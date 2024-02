Patronal valenciana: El Gobierno no podrá aprobar todas las leyes que quiere Yolanda Díaz

València, 4 feb (EFE).- El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha afirmado que la actual legislatura del Gobierno central va a ser más complicada que la anterior y no va a ser capaz de aprobar todas las leyes que quiere la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que a su juicio está centrada en "sus problemas internos" en su partido y en las elecciones gallegas.

Navarro, que ha participado en los 'Diálogos EFE' en el Colegio de Abogados de València, ha señalado que la patronal CEOE ha llevado a cabo grandes acuerdos con el Gobierno en la anterior legislatura pero actualmente Díaz "actúa de sindicalista" y "una ministra de todos no puede ir a favor o en contra".

Según el presidente de la patronal valenciana, la ministra tiene problemas internos en Sumar y las cuestiones "mediáticas" que propone se van a ir reduciendo cuando pasen las elecciones gallegas, y además augura que no va a ser capaz de conseguir apoyos para sacarlas adelante.

La Comunitat Valenciana fue uno de los primeros territorios en apoyar la reforma laboral, y se aprobó también la ley de riders, ha citado como ejemplo de grandes acuerdos alcanzados en la anterior legislatura, aunque también hubo "una clara antipatía" hacia el mundo empresarial que se mostró con ataques de Podemos a los empresarios.

En cuanto a la subida del salario mínimo, ha asegurado que se ha situado ya en el 70 % del salario medio europeo, por encima de otros países como Francia y Alemania, y por tanto ya se ha rebasado el objetivo que se planteaba de alcanzar el 60 % de media europea.

En otra cuestión que se plantea desde el Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada, Navarro señala que corresponde tratarla en los convenios sectoriales pues hay sectores, como el de la logística, que no pueden trabajar 37 horas y media.

Además, según un estudio del BBVA que cita, una reducción de la semana laboral a 37,5 horas reduce 2,5 puntos el PIB y los costes salariales son del 6 %, en un país como España que es uno de los de menor productividad por la dimensión empresarial.

Navarro considera que en la práctica ya está superada la confrontación entre empresa y trabajador y rico-pobre "que la ministra intenta trasladar", y defiende que si un empresario no gana dinero, no invierte, no innova y no puede repartir dinero a sus accionistas.

"Este es un país de pymes. Los bancos tienen que ganar dinero, las eléctricas tienen que ganar dinero", apunta Navarro para preguntarse por qué se deben limitar las ganancias de los empresarios y por qué no se les da el valor que merecen.

Las empresas esperan el Plan Simplifica del Consell

En el ámbito autonómico, Navarro ha destacado la eliminación de la tasa turística y del Impuesto de Sucesiones aprobada por el Gobierno de Carlos Mazón y destaca como compromiso pendiente el Plan Simplifica de agilización administrativa, una de las prioridades empresariales.

"La administración y los funcionarios deben saber que cada petición de licencia, sea de un pequeño comercio, de una farmacia, o de una gran inversión, es economía parada, impuestos y empleo parado", ha advertido.

Pone ejemplos como la tardanza en aprobar la ampliación norte del Puerto de València, la ZAL o inversiones medioambientales.

La auditoría al sector público y la justicia

Navarro ha considerado que la auditoría al sector público instrumental de la Generalitat anunciada por el president "aportará poco" y ha recordado que existen instituciones y organismos cuya función es la de vigilar las cuentas públicas, como la Agencia Antifraude y la Sindicatura de Comptes.

El Gobierno de Ximo Puig "habrá hecho cosas mal y cosas bien" pero ofrecía estabilidad en sus decisiones de inversión y de gasto, y por eso pide que cuando hay indicios de irregularidades hay que acudir a la justicia.

"¿Usted tiene algo? Denúncielo a la justicia, y dedíquese a la política", concluye. EFE

