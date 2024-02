Libertad con medidas cautelares para el detenido al quebrantar el alejamiento sobre la mujer hallada muerta en Godelleta

El Juzgado de Instrucción número 3 de Requena, en funciones de guardia, ha acordado la libertad con medidas cautelares de comparecencia semanal para el hombre detenido por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento que tenía sobre su pareja, una mujer de 49 años que este viernes fue hallada sin vida en su domicilio de Godelleta (Valencia). El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de quebrantamiento de condena después de que el avance de la autopsia de la mujer no haya encontrado indicios de causa homicida en el fallecimiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, investiga si hay violencia de género tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer de 49 años, que fue localizado por la Guardia Civil en el domicilio de la víctima, aunque en el mismo no se apreciaban signos de violencia. Los agentes detuvieron a la pareja de la víctima, un hombre que habría quebrantado una orden de alejamiento, y que, según confirmó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, realizó una llamada al '112 CV' para advertir de que la mujer "no respondía" y "parecía que le pasaba algo". El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valencia y agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Ribarroja se hicieron hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Bernabé sostuvo que tras conocer los resultados de la autopsia de la fallecida se "podrá determinar" si se trata de un caso de violencia de género, al tiempo que recalcó que el hombre "está detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento, no por otras cuestiones".