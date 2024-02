Las CCAA presionan a Sánchez para reformar el sistema de financiación y amenazan con cumbres paralelas entre 'barones'

Varios gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, han intensificado en las últimas fechas su exigencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez para reformar el sistema de financiación autonómica, advirtiendo que, si no se convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se pueden ir sucediendo cumbres paralelas entre 'barones', como la que se produjo hace unas semanas en Fitur entre cuatro presidentes. El origen de estas últimas presiones reside en un informe que presentó hace dos semanas la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), donde incide en la necesidad de reformar ya la financiación autonómica y apuesta por hacerlo en varias fases, comenzando por un fondo de nivelación de 3.000 millones para las CCAA infrafinanciadas. En este contexto, los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia se conjuraron en los pasillos de Fitur preparando una estrategia común de cara a exigir al Gobierno este fondo de nivelación, adelantando una cumbre entre los tres 'barones' del PP, en la que esperan que también esté el socialista castellano-manchego, Emiliano García-Page. Sin embargo, hubo presidentes autonómicos, como el de La Rioja, que aseguró que la reforma del sistema de financiación autonómica se tiene que hablar en los órganos multilaterales y no "en los pasillos de Fitur". UN FONDO DE NIVELACIÓN PARA TODAS De hecho, el Gobierno de La Rioja, del 'popular' Gonzalo Capellán, cree que el fondo de nivelación debería ir dirigido a todas las autonomías y no solo para las cuatro regiones que se conjuraron en Fitur. "Ese fondo debe ser para todas las comunidades autónomas: para que mejoremos nuestra financiación de forma transitoria hasta que haya un nuevo sistema de financiación aprobado por las Cortes Generales que ya tenga en cuenta nuestras necesidades", deslizan fuentes del Gobierno de La Rioja a Europa Press. Por su parte, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, cree que la reforma del sistema de financiación autonómica "es un tema multilateral, de todas las comunidades autónomas". En declaraciones a Europa Press, Bermúdez de Castro ha dejado claro que "no son temas bilaterales", matizando que el Gobierno de Aragón sí ha participado en "grupos de trabajo" para abordar algunos aspectos de la financiación, como "la conjura de Santiago" para las comunidades despobladas. YA HUBO UNA CUMBRE PARALELA EN SANTIAGO Muchos de los gobiernos autonómicos también recuerdan y apelan a una de las principales cumbres paralelas que se celebró hace unos años en materia de financiación autonómica, denominada como 'Convención de Santiago' y que fue promovida por el entonces presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, y reunió a sus compañeros de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. En ella, acordaron pedir que se primaran criterios como la dispersión para la futura reforma de la financiación autonómica y muchos Ejecutivos autonómicos hacen referencia al texto pactado para definir su postura e la negociación para el nuevo modelo. Es el caso de Asturias, donde fuentes de la Consejería de Hacienda explican a Europa Press que esta declaración, así como el texto acordado por todos los grupos del Principado salvo Vox, "siguen plenamente vigente". "Asturias tiene un posicionamiento conocido al respecto de la necesidad de abrir cuanto antes la negociación de la financiación autonómica con vistas a que se diseñe un nuevo modelo que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos que prestan las CCAA", dicen estas mismas fuentes. Eso sí, el gobierno socialista de Adrián Barbón aboga por una revisión "negociada y consensuada" de forma multilateral en el órgano multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "donde están representadas en pie de igualdad todas las comunidades autónomas y el gobierno estatal". LAS CUMBRES ANÁLOGAS Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que fue uno de los precursores de esta 'conjura de Fitur', ya advirtió esta semana a Sánchez de que se podía celebrar una cumbre paralela sobre financiación con algunas de las regiones peor financiadas si no convoca una Conferencia de Presidentes para abordar el reparto de fondos a las comunidades autónomas. En parecidos términos se expresó el presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, que avisó a Sánchez de que las conversaciones entre presidentes autonómicos serán "cada vez más frecuentes" si no convoca órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Y otro de los gobiernos autonómicos que estuvo presente en esa conjura de Fitur, el de la Comunidad Valenciana, ya ha cuantificado incluso cuánto tendría que recibir la región de este fondo de nivelación. En concreto, los expertos que asesoran a la Generalitat y a Les Corts en materia de financiación autonómica han cifrado en 7.128 millones de euros este fondo de nivelación que debería recibir la Comunidad Valenciana durante la presente legislatura, hasta 2027, para converger con la media de las comunidades autónomas. Y CATALUÑA INSISTE EN FINANCIACIÓN SINGULAR Con todo esto, desde el Gobierno catalán insisten que el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez hace referencia a iniciar en el primer trimestre de este año una negociación bilateral para una financiación singular para Cataluña. De hecho, recuerdan que la Generalitat está trabajando en una propuesta de financiación singular para Cataluña y llevarla a esta negociación bilateral. Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que existiera una negociación bilateral con Cataluña en esta materia.