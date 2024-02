La izquierda se deja ver junta en la manifestación en defensa de la sanidad y se conjura contra el PP de Rueda

La manifestación convocada por SOS Sanidade Pública este domingo 4 de febrero ha servido de escenario de confluencia para la izquierda política en una movilización ya prevista antes de que se conociese la fecha electoral en Galicia. Así, al margen de las reivindicaciones concretas para la sanidad, han marchado por las calles compostelanas bajo las mismas demandas y han dejado instantáneas conjuntas. Antes del arranque de la manifestación, la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se acercó entre manifestantes y pancartas al cabeza de lista del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, dejando una primera instantánea entre los dos dirigentes de los partidos que actualmente están en la oposición en el Parlamento de Galicia --Bloque con 19 diputados y PSdeG, con 14--. Es la primera imagen juntos desde el inicio de la carrera hacia las urnas, una foto que, sin embargo, hace dos semanas en plena precampaña, no se produjo pese a que también hubo confluencia de las fuerzas políticas en la manifestación por la crisis ambiental de los pélets. La marcha, que comenzó apenas un par minutos pasado el mediodía y con una participación masiva, también dejó otra imagen de Ana Pontón, que se acercó a Marta Lois, la candidata de Sumar Galicia, para saludarla ya en la Praza do Obradoiro, que se volvió a llenar con los participantes de la movilización, y donde intercambiaron un cariñoso saludo. Lois, hasta hace unos días diputada de Sumar en el Congreso por A Coruña, ha sido la única candidata de la izquierda en explicitar desde el inicio su intención de "negociar desde el primer día una coalición" con BNG y PSdeG, una cuestión de la que sin embargo no han querido hablar nacionalistas y socialistas. LA DISPUTA POR EL CAMBIO Aunque el BNG, tanto por su representación actual en el hemiciclo (19 diputados), como por la proyección que le dan las encuestas, parte como primera fuerza en la izquierda; en el discurso electoral, los nacionalistas y socialistas se reivindican como únicos posibles líderes del "cambio". Mientras, Sumar, cuyo espacio electoral actualmente no tiene representación en la Cámara, se reivindica como "tercera pata de un gobierno progresista", convencida de que entrará en el hemiciclo y que es "clave" para que el PP pierda la mayoría absoluta. El próximo encuentro de las fuerzas de la izquierda tendrá lugar este lunes en el debate electoral organizado por la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), donde confluirán de nuevo BNG, PSdeG, Sumar y también Podemos, junto con el PPdeG de Alfonso Rueda.