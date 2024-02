La campaña gallega aterriza en el Pleno del Congreso con iniciativas de PP y PSOE y preguntas sobre Transportes

La campaña electoral de los comicios autonómicos gallegos del próximo 18 de febrero se trasladará esta semana al Pleno del Congreso con el debate y votación de iniciativas del PP y del PSOE, preguntas sobre las infraestructuras previstas en esta comunidad, y una comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las gestiones del Gobierno frente al vertido de pélets que afectó a las costas gallegas. Esta semana, el Congreso acoge la primera sesión plenaria del año 2024, que es la única que se va a celebrar antes de las elecciones en Galicia. Ante esto, tanto el PP como el PSOE, han decidido plantear iniciativas que pongan el foco en la actualidad gallega. EL MARTES, DOS PNL El pistoletazo de salida será el martes con el debate en el Pleno de dos proposiciones no de ley (PNL) presentadas por ambos grupos parlamentarios. La primera de ellas será la del PP, con la que los 'populares' buscan poner en marcha de modo urgente un plan integral, de conservación y mantenimiento tanto de las carreteras nacionales en Galicia como de su sistema ferroviario. A su juicio, durante los últimos años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por "marginar" la comunidad gallega tanto a la hora de invertir en las infraestructuras y transportes como en la dotación y ejecución de las leyes y por tanto instan al Gobierno a Actuar con mayor agilidad y medios presupuestarios. Mientras tanto, desde el PSOE han optado por enfocarse en la automoción como sector estratégico en Galicia, en concreto, apostando por un modelo más sostenible con el vehículo eléctrico. A través de su iniciativa instan al Ejecutivo al mantenimiento y desarrollo de inversiones para toda la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado de Galicia y a afianzar las actuaciones sobre la nueva red de alta tensión de cara al aprovechamiento de las energías renovables. EL PSOE APROVECHA LA SESIÓN DE CONTROL PARA HACER CAMPAÑA El miércoles es la el día de las preguntas de control al Gobierno y el PSOE ha decidido registrar una para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pueda explicar los planes del Ejecutivo en Galicia para los próximos años. De esta forma, el dirigente socialista tendrá la oportunidad de explicar a todo el hemiciclo y a los ciudadanos "las políticas en materia de infraestructura y de transporte desarrolladas desde el año 2019 hasta la actualidad, además de los proyectos, las inversiones y las futuras actuaciones en la comunidad autónoma de Galicia". La pregunta la formulará David Regades, que no es el portavoz socialista de Transportes, sino de Agricultura, pero que es dirigente del PSdeG y fue cabeza de lista por Pontevedra. Este tipo de preguntas del partido del Gobierno a sus ministros eran habituales en la etapa de José María Aznar en la Moncloa, pero el socialista José Luis Rodríguez Zapatero las restringió para dejar a la oposición el protagonismo de las sesiones de control parlamentario al Gobierno. No obstante, cuando se aproximan elecciones el PSOE suele recurrir a ellas para una finalidad propagandística. Además, en la sesión de control del miércoles también habrá una pregunta 'gallega' desde la oposición, la que formulará Jaime de Olano también al ministro Puente, en este caso para exigirle explicaciones por el "lamentable estado de conservación" de las autovías estatales y carreteras nacionales en la comunidad. PP FUERZA LA COMPARECENCIA DE PUENTE Acabadas las preguntas, el titular de Transportes deberá dar explicaciones en el Pleno del Congreso para informar sobre el vertido de pélets de plástico que afecta desde diciembre a la costas gallega y explicar el seguimiento que se ha llevado acabo desde el Gobierno y las medidas que piensa adoptar al respecto. Una comparecencia, promovida por el PP, que llega casi dos meses después del vertido de los más de 26.000 kilos de pélets que estaban siendo transportados por un buque frente a las costas de Portugal y desencadenó la aparición de estas bolitas de plástico en las costas de Galicia, Asturias y Cantabria. Esta situación que generó a lo largo del mes de enero una disputa política marcada por el cruce de acusaciones constante entre la Xunta, bajo el mando del 'popular' Alfonso Rueda, y el Ejecutivo central, sobre la eficacia de las actuaciones y las responsabilidades de cada administración para gestionar el vertido.