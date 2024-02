Katsikaris: "Contra el Madrid no puedes salir así a un partido"

Madrid, 4 feb (EFE).- Fotis Katsikaris, entrenador del Bàsquet Girona, afirmó que no le gustó la salida de su equipo en el primer cuarto del duelo liguero que le midió contra el Real Madrid en el WiZink Center, aunque aseguró que vio cosas buenas y otras que pueden mejorar.

"No me gustó nuestra salida en el partido, hay que salir con más determinación en defensa y en ataque, jugar con más confianza en todos los sentidos. Pudimos hacerlo mejor en el primer cuarto, contra el Madrid no puedes salir así a un partido", declaró en rueda de prensa.

"En el segundo cuarto hemos mejorado bastante, hemos reducido el número de pérdidas. Es uno de los grandes problemas que tiene mi equipo, perdemos balones y bastante fácilmente a veces. Tenemos que intentar no dar el balón al rival y que no nos metan puntos tras pérdidas, que es una estadística muy importante para nosotros. Hay que enfocarse más en cuidar el balón", añadió en relación a la primera parte.

Sobre lo que sucedió después del paso por vestuarios, declaró: "En el tercer cuarto el Madrid lo ha controlado, tiene jugadores con calidad para ello y para atacar nuestras debilidades. Acabado el partido puedo decir que en general he visto cosas buenas y otras que podemos mejorar. Me quedo con eso".

Asimismo, destacó la temporada del que fue su rival: "El Madrid lleva muchos años superando problemas como lesiones, fatiga, un calendario duro... esa es la calidad de este equipo. Tienen jugadores con carácter, personalidad, experiencia y talento para adaptarse a cualquier situación, incluso a cómo poder gestionar una derrota".

"Cuando un equipo gana la Euroliga el año pasado y este empieza así de fuerte es difícil, tienes que tener un equipo muy duro de cuerpo y mente para competir contra ellos", completó ante los medios de comunicación. EFE

