José María Mazón (PRC), del Congreso a buscar al mejor tenista de la historia

Santander, 4 feb (EFE).- Tras media vida dedicada a la política, los cuatro últimos años en el Congreso de los Diputados, José María Mazón (PRC) ha decidido pasarse a las estadísticas para tratar de acabar con el debate de quién es el mejor tenista de la historia.

El varapalo electoral que sufrió el partido de Miguel Ángel Revilla en mayo de 2023 le llevó a no concurrir a las generales de julio y, desde entonces, Mazón se ha dedicado a dos de sus pasiones: el tenis y la estadística.

José María Mazón (Oviedo, 1951), único diputado que han tenido los regionalistas en la Cámara Baja, señala a EFE que llevaba años trabajando en un sistema de clasificación que fuera más allá de los torneos ganados y analizara toda la carrera del tenista para determinar quién es el 'GOAT' (mejor de todos los tiempos, por sus siglas en inglés).

Ingeniero de profesión, funcionario del Estado y con varios cargos en el Gobierno cántabro, entre ellos el de consejero, Mazón fue responsable de Bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, por lo que el análisis de datos no es nada nuevo para él. De hecho, suele elaborar encuestas para saber cómo llega el PRC a las citas con las urnas.

A ello hay que sumarle que es un reconocido "friki del tenis" para entender el nacimiento de 'Tennis Race for History', la web en la que vuelca el trabajo del denominado 'Método Mazón'.

Su web permite, a golpe de click, consultar mediante un sistema de gráficos móviles la carrera de más de 125.000 tenistas, hombres y mujeres, que han competido en los últimos 34 años, aunque ya tiene en mente ampliar ese periodo.

Además, se puede comparar a los tenistas según distintos parámetros: por torneos, países, edades, o en función de la mano con la que juega el tenista.

Hay recogidos partidos de unas 65.000 jugadoras y de más de 60.000 jugadores, con un total de 20 millones de datos.

El ranking del 'Método Mazón' -a falta de los datos previos a 1990- determina que el mejor jugador de la historia es Novak Djokovic (24 Grand Slams), seguido de Roger Federer (20) y de Rafael Nadal (22), en ese orden.

Estos tres jugadores, que ostentan 98, 103 y 92 títulos, respectivamente, son para Mazón "inalcanzables"."Yo soy muy de Federer y de Nadal; hubiera preferido que estuvieran delante de Djokovic, pero hay que rendirse a la evidencia", añade.

La clasificación de mujeres está comandada por Serena Williams, aunque Mazón ve probable que pierda el número 1 en detrimento de Steffi Graf o Martina Navrátilová cuando complete los datos.

Pese a no ser diputado, Mazón aún sigue de cerca la política. "Como suelo decir por ahí, yo creo que ya cumplí por la patria, pero sigo la política, por supuesto, y estoy en la ejecutiva del partido para lo que haga falta", afirma.

En esta legislatura le toca ver los plenos desde casa con "mucha preocupación".

"Cambiar los votos por los delitos aprobando una ley de amnistía me parecía muy fuerte y, en ese sentido, creo que Pedro Sánchez es un irresponsable, pero encima incluir delitos de terrorismo en las últimas modificaciones es insuperable; me alegro de no estar allí", reconoce Mazón, quien no se imagina aplicando su método estadístico a la política.

Eso sí, él tiene sus gustos personales. Como buen regionalista, considera a Miguel Ángel Revilla el 'GOAT' de la política cántabra. "El mejor, el más conocido y el más grande que ha habido", recalca.

Entre los políticos nacionales, su ranking histórico lo encabeza el exministro socialista Ramón Jáuregui. "Como digo para el tenis, no solamente hay que pensar en los presidentes del Gobierno", apostilla. EFE

