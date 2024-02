Illa (PSC) advierte que "Catalunya no está preparada para una sequía"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha advertido que "Cataluña no está preparada para una sequía" y ha asegurado que ha habido tiempo suficiente para prepararse mejor. "El balance de diez años de presidencias del señor Mas, del señor Puigdemont, del señor Torra y el señor Aragonès es el de una Cataluña que no está preparada para afrontar una sequía", ha aseverado el dirigente socialista en una entrevista publicada este domingo por El Periódico y recogida por Europa Press. Ha destacado que le gustaría una "mayor celeridad" a la hora de ejecutar las inversiones y se ha comprometido a apoyar toda modificación presupuestaria que deba hacerse para paliar la sequía, siempre que se acuerde con la formación socialista. Además, ha pedido al Gobierno que ayude a Cataluña en materias como educación, infraestructuras aeroportuarias o la gestión del agua, tras señalar que el Govern "no está funcionando bien". LEY DE AMNISTÍA Illa cree que Junts "ha fallado a Cataluña" después de que no apoyara esta semana la votación de la ley de amnistía, algo que a su juicio es el camino para pasar página. Por otro lado, ha afirmado que entiende "perfectamente" que algunos electores del PSC tengan reservas y reticencias en cuanto a esta ley, pero sigue convencido de que están haciendo lo que se debe hacer.