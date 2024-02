HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

SANIDAD PROTESTA

La defensa de la sanidad pública llena la plaza del Obradoiro en plena campaña electoral

Rueda, sobre la protesta de sanidad: Unos partidos hacemos mítines y otros manifestaciones

ELECCIONES GALICIA

Abascal afea a Rueda el "gigantesco insulto" de decir que Vox no tiene un sitio en Galicia

El PP consolida su mayoría absoluta en Galicia, según una encuesta de El Mundo

LEY AMNISTÍA

El Gobierno no prevé cambios en la amnistía y centrará sus esfuerzos en convencer a Junts

SEQUÍA CATALUÑA

Aragonès espera máxima colaboración de Ribera para transportar agua y en desalinizadoras

VIVIENDA ALQUILER

El alquiler cierra 2023 con unos precios en máximos (12 euros/m2) y una oferta en mínimos

INMIGRACIÓN CANARIAS

150 personas llegan a Gran Canaria y El Hierro, adonde escoltan un nuevo cayuco

Un cayuco con 90 personas, entre ellas dos niños, llega a El Hierro

La arribada de migrantes a Canarias no cesa tras un sábado con 277 llegados en seis barcas

BENIDORM FEST 2024

Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024

ANA BELÉN

Ana Belén revela en el programa 'Lo de Évole' que un cineasta la acosó sexualmente

SUCESOS BEBÉ

Continúa en estado crítico la bebé ingresada con sospecha de malos tratos en Málaga

POLÍTICA

14:00h.- Mos/Ponteareas (Pontevedra).- ELECCIONES GALICIA.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en una comida popular en Mos (Pontevedra), antes de un mitin en Ponteareas (19:00h) Pavillón Oscar Pereiro/Auditorio Reveriano Soutullo (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Pamplona.- CULTURA ÓPERA.- Representación de la ópera Carmen, de G.Bizet. Baluarte

19:00h.- Ibiza.- GALA LÍRICA.- Gala Lírica con la soprano Inma Hidalgo, el tenor Antoni Lliteres y el pianista Alejandro Calafat Can Ventosa.

19:15h.- Barcelona.- PREMIOS GAUDÍ.- Fallo en Barcelona de la XVI edición de los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán Centro Internacional de Convenciones de Barcelona. IRENE, JOSE Y PAULA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la orquesta londinense Academy of St Martin in the Fields, dirigida por Julia Fischer, en la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS TEATRO.- La actriz Aranza Coello estrena su última pieza teatral 'Desprendimiento. Del suelo no pasas'. Teatro Guiniguada

