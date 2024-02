Grimau: "Es un error de todos no haber sabido parar este parcial"

Barcelona, 4 feb (EFE).- El entrenador del Barça, Roger Grimau, asumió la responsabilidad por la derrota de este domingo en el Palau Blaugrana frente al Valencia Basket (76-79), especialmente por el parcial adverso de 0-19 que su equipo encajó entre el tercer y el último cuarto.

"Es un error de todos empezando por mi no haber sabido parar este parcial especialmente al final del tercer cuarto y dejar meter al Valencia en el partido cuando habíamos hecho las cosas bastante bien, pero en el momento de romper el partido no lo hemos hecho", lamentó el técnico catalán.

En la sala de prensa del Palau Blaugrana, Grimau reconoció que es "una lástima" haber perdido este domingo después de "una semana con dos buenos partidos" con los triunfos ante el Virtus Segafredo Bolonia (84-57) y el Estrella Roja (76-85).

"Hoy hemos empezado realmente bien, pero jugando bien partes del partido no alcanza cuando te mides a buenos equipos. Tenemos que aprender a parar más el partido con faltas y tiempos muertos. Nos han corrido demasiado", explicó.

Con todo, el entrenador valoró que el Barça está "en buena línea". "Hoy hemos tenido dos momentos muy malos que nos han costado el partido. No es que haya sido un desastre en general durante los cuarenta minutos, pero hemos tenido dos momentos muy malos y no hemos acertado, empezando por mí", añadió.

Grimau aseguró que la derrota se debió a "un cúmulo de errores" más que a "un foco concreto" y reconoció que el de este domingo era "un partido muy importante" desde el punto de vista clasificatorio.

"Juegas contra un rival que podríamos haber alejado en caso de ganar y no lo hemos hecho, pero pensamos en el siguiente partido y en seguir con la línea que llevamos, que es muy buena. Hoy no ha sido un partido bueno, porque no lo hemos sabido rematar cuando lo teníamos en la mano", concluyó. EFE

