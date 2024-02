Feijóo reivindica su bagaje político en Galicia ante "los insultos" que denuncia de otros líderes en campaña

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado su bagaje político en Galicia, donde fue presidente de la Xunta durante 13 años, frente a "los insultos" que, según ha denunciado, le dirigen otros dirigentes en esta campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero. "En Galicia, los insultos, las mentiras y las descalificaciones no mueven ningún voto", les ha advertido Feijóo en el tercer día de una campaña en la que se implicará con multitud de actos, muchos de ellos en paralelo a la 'caravana' del candidato a la reelección, Alfonso Rueda. Este domingo ha recalado en un mitin-comida en el Pabellón Óscar Pereiro de Mos (Pontevedra), donde más de un millar se afiliados y simpatizantes populares han disfrutado de un menú que incluía empanada, callos y la traidicional 'carne ao caldeiro'. "No tengo que pedirle permiso a nadie para hacer campaña como hice durante varias décadas. Quiero a Galicia, amo a Galicia y, por supuesto, no puedo pedir permiso a ningún socialista para seguir queriendo, para seguir amando a Galicia", ha recalcado quien estuvo al frente de la autonomía entre 2009 y 2022, cuando se puso al frente del PP nacional. Precisamente, su salto a la política estatal y su amplia implicación en la campaña del 18F han sido muy comentados en los últimos días en distintos mítines celebrados en Galicia tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. "Ha venido por aquí una vicepresidenta gallega y dijo que me habíais mandado a España. ¡Hasta utilizan la terminología independentista!", ha ironizado Feijóo, quien le ha recordado que los gallegos, "siempre" que se presentó a las elecciones autonómicas, le otorgaron una mayoría absoluta para gobernar en la Xunta. EL PP "EXPLICA LO QUE HA HECHO" En este contexto, el presidente del PP ha reflexionado sobre las "dos formas" que hay de hacer mítines. Una, ha dicho, es la que hace su partido con el candidato Alfonso Rueda al frente, que "explica lo que ha hecho para después presentar su proyecto y pedir el respaldo con un balance". La otra forma es la que ha adjudicado a la izquierda, a "todos los que van a perder las elecciones y están intentando sumar todos los escaños perdedores" para conseguir una mayoría que desbanque al PP de la Xunta. Lo que hacen es "insultar a los demás", aunque él, ha dicho, ya está "acostumbrado". Además, según ha denunciado Feijóo, el Partido Socialista "siempre hace lo mismo", que es "despreciar a los gallegos" y decir que "todo lo hacen mal". MOVILIZARSE "COMO MOS" El líder del PP ha llegado al pabellón entre aplausos de los 1.200 allí presentes, que lo han recibido al son de 'Xuntos', el himno de Juan Pardo adaptado para la campaña de los populares para el 18F. Feijóo no ha escatimado en elogios para la alcaldesa de Mos y "una de las mejores senadoras", Nidia Arévalo, quien gobierna con holgada mayoría absoluta tras conseguir más del 50 por ciento en las municipales de 2023. "Si todos nos movilizamos como Mos, si todos en Galicia somos Mos, vamos a arrasar el 18 de febrero", ha proclamado el líder del PP. Y es que Feijóo no quiere "dar un voto por perdido". Por ello, ha llamado a trabajar "a destajo" hasta el día de los comicios para que Alfonso Rueda sea un "presidente que no tenga más socios que los gallegos". "¡NO HAY QUE CONFIARSE!" En este mitin celebrado un día después del insigne y multitudinario acto de campaña en la Plaza de Toros de Pontevedra, también ha intervenido la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien ha agradecido al líder nacional de la formación que se vaya a implicar en la campaña. "Se preguntan por qué tenemos a Feijóo los 15 días en campaña. Primero lo más obvio, porque es el presidente nacional del PP; la segunda, porque obtuvo cuatro mayorías absolutas aquí en Galicia con el cariño de los gallegos; y la tercera y más importantes: porque lo queremos, porque entra por la puerta de delante", ha explicado Prado, para contraponerlo con un Pedro Sánchez que el sábado en Ourense llegó en AVE y "entró por la puerta de atrás". En cambio, ha añadido la secretaria general, Feijóo "puede mirar a la cara a los gallegos" e "ir con la cabeza bien alta por la calle". Prado ha vaticinado que el 18F el PPdeG volverá a "celebrar una mayoría absoluta", esta vez para Alfonso Rueda. Aunque cree que "va a ser fácil" porque "los de enfrente trabajan en contra de Galicia", también ha advertido que, a día de hoy, las urnas "están vacías". "¡No hay que quedarse en casa, no hay que confiarse!", ha advertido.