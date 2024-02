Feijóo intensificará su ofensiva en Europa contra la amnistía para que frene la "deriva" de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguirá volcado en "internacionalizar" su ofensiva contra la amnistía por considerar que "esta deriva" del Gobierno de Pedro Sánchez se "va a frenar en Europa". El partido, que ya ha remitido a la Comisión Europea las mociones aprobadas en los Parlamentos regionales y Ayuntamientos contra esa norma, aprovechará cada encuentro en el exterior para dar esta batalla, como el congreso del PPE que se celebra en Bucarest los días 6 y 7 de marzo, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Dentro de la "ofensiva política, social y jurídica" que anunció Feijóo, la vía europea ocupa un lugar destacado tras los últimos movimientos del Gobierno de Sánchez, como abrir la posibilidad de amnistiar delitos de terrorismo o los "ataques" a los jueces españoles. "Esto se va a frenar en Europa", aseguran fuentes del equipo de Feijóo, que presumen además de la "potencia" que tienen las imágenes de las últimas movilizaciones del PP que abrieron muchos medios de comunicación y que han llegado también a Bruselas. En la última protesta del pasado domingo en la Plaza de España de Madrid se vieron algunas pancartas con eslóganes en inglés, como la de 'Traitor Sánchez. ¡Demission!. El PP considera que en este momento Europa ya está mirando a España y empieza a ver paralelismos con algunos pasos que se han dado en Hungría y Polonia. El propio Feijóo dijo este jueves, tras abordar la amnistía en Bruselas con el presidente del PPE, Manfred Weber, que los 'populares' europeos comparten la "alarma" por la amnistía y los "ataques" a jueces. CONGRESO DEL PPE EN BUCAREST Feijóo quiere que no decaiga la ofensiva de su partido en Europa contra la amnistía y llevará este asunto a todos los foros fuera de España en los que participe, en especial a las cumbres de su familia política, el PPE, donde coincide con dirigentes como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ya lo incorporó esta semana a la reunión con el comisario Reynders y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en Bruselas para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La ley de amnistía en curso de tramitación "influye" en esta negociación, en tanto que se trata de una ley que "está suponiendo la deslegitimación del Poder Judicial", según admitió Pons. Feijóo también llevará este asunto al próximo congreso que el PPE celebrará en Bucarest (Rumania) los días 6 y 7 de marzo, un cónclave en el que está previsto que se oficialice el nombre del candidato de este partido a presidir la Comisión Europea en la legislatura que arrancará tras las elecciones europeas que tendrán lugar entre el 6 y el 9 de junio. En 'Génova' están convencidos de que la UE parará la ley de amnistía. "Vamos a pedir la protección de la Unión Europa y seguro que la conseguiremos", afirmó recientemente el líder del PP, que considera que "la propaganda" del Gobierno con este asunto está "dejando de colar". TRASLADA A LA COMISIÓN EUROPEA SUS MOCIONES CONTRA LA AMNISTÍA Asimismo, el PP ya ha trasladado a Bruselas las mociones contra la amnistía que impulsó el partido en sus ayuntamientos y Parlamentos regionales, en las que rechaza "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito". Tras asegurar que el imperio de la ley "es la expresión de la voluntad popular" como dice la Constitución y "compromete a todos los poderes su cumplimiento", el PP anima en ese texto a "los partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral". La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recordó el pasado lunes ante la Junta Directiva del PP --en un discurso a puerta cerrada-- que gracias a esta iniciativa común de condena y rechazo de la amnistía, 28 capitales de provincia, 22 diputaciones provinciales y consells y 12 asambleas autonómicas se han pronunciado en contra de la amnistía, y los acuerdos de rechazo se han remitido al comisario europeo de Justicia, según han indicado a Europa Press fuentes del partido. Según el PP, "el manifiesto rechazo de la mayoría de la sociedad española a esta medida no solo queda claro en pronunciamientos de asambleas y corporaciones que representan la voluntad de los ciudadanos, sino que el PP traslada a las instituciones europeas ese rechazo", han agregado las mismas fuentes.