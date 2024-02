El PP reúne este lunes a sus CCAA para coordinar acciones ante la "inacción" del Gobierno por la crisis del campo

El Partido Popular reunirá este lunes a los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas en las que gobiernan para coordinar acciones ante la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la crisis del campo y el problema de la sequía, según han indicado fuentes de la formación. Los 'populares', que han concertado también reuniones con el sector y llevarán la situación de los agricultores a las sesiones de control del Congreso y el Senado de esta semana, están decididos a liderar esta bandera de oposición al Ejecutivo y que no se la apropie Vox, han indicado las mismas fuentes. En los últimos días, el PP ha denunciado la pasividad del Ejecutivo ante los problemas de los agricultores y ganaderos. "Me parece inadmisible e inaceptable los insultos, los menosprecios que están recibiendo los agricultores españoles con la inacción del Gobierno de España como acompañante", afirmó el pasado viernes el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Piedrafita (Lugo). Además, Feijoo calificó de "impropio" que productos "perfectamente garantizados desde el punto de vista higiénico y sanitario" sean "volcados" en las carreteras europeas y el Gobierno de España "no se preocupe por la situación inadmisible que están sufriendo los agricultores en España". El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tildado de "intolerables" esos ataques franceses a transportistas y productos españoles y ha avanzado que ha recibido un carta de su homólogo galo Didier Guillaume en el que le pide "disculpas" y "lamenta" lo ocurrido. Además se ha comprometido a seguir trabajando con las organizaciones agrarias para encontrar soluciones y avanzar en el futuro. VE AL GOBIERNO SOLO CENTRADO EN "CONTENTAR" A SUS SOCIOS Pese a esas palabras del ministro, el PP prepara una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "silencio" e "inacción" ante la crisis que vive el campo, en la que implicará también a sus gobiernos autonómicos. Por lo pronto, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, se reunirá este lunes en la sede nacional de Madrid a los consejeros de Agricultura de las CCAA gobernadas por la formación para "coordinar" la respuesta a las demandas del sector y "compartir problemáticas comunes", según fuentes del partido. El PP sostiene que el jefe del Ejecutivo esté centrado en "contentar" a sus socios mientras hay un "vacío de gestión" y no actúa ante ataques como el de la exministra socialista francesa de Ecología Ségolène Royal contra los productos 'bio' españoles, después de asegurar que son "falsos e incomibles". "El Gobierno defiende mucho a Puigdemont de los jueces y defiende poco a los productos españoles de los franceses", añaden en 'Génova'. EL PROBLEMA DE LA SEQUÍA El PP ha pedido al Gobierno "sensibilidad y soluciones" ante los problemas del campo. "Somos el partido de agricultores, pescadores y ganaderos y seguiremos comprometidos con sus demandas", dijo este jueves en Bruselas. Además, los 'populares' han criticado que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Agricultura "estén mirando para otro lado" ante la sequía, que es "el principal problema de la agricultura española". "Llevamos cinco años sin infraestructuras hídricas, llevamos cinco años enfrentando un problema sin ninguna solución", dijo Feijóo el pasado viernes. El primer partido de la oposición también llevará su ofensiva por la crisis del campo al Parlamento y aprovechará las sesiones de control al Gobierno de la próxima semana tanto en el Congreso como en el Senado para exigir explicaciones al Ejecutivo de PSOE y Sumar. Tras los ataques a camiones españoles en Francia, el partido ya ha registrado en el Congreso y el Senado las peticiones de comparecencia de tres ministros, Luis Planas (Agricultura), Óscar Puente (Transportes) y José Manuel Albares (Exteriores) para que expliquen las acciones que se están adoptando ante esos hechos. Aparte de la gran tractorada celebrada el pasado jueves en Bruselas pidiendo garantizar precios justos para el campo, las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, han acordado retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. EL PP QUIERE LIDERAR ESTA BANDERA FRENTE A VOX El PP quiere adelantarse a Vox, que ha presumido en los últimos años de ser el partido de los agricultores. "Vox es el partido necesario para defender al campo", afirmó su líder, Santiago Abascal en la campaña de las generales del pasado año. Ahora, con tres citas electorales a la vista --gallegas, vascas y europeas-- el PP no quiere que Vox se apodere de la defensa de los agricultores y usará toda su fuerza parlamentaria y territorial para liderar esa bandera, han reconocido fuentes del partido. Dirigentes de Vox han criticado "el desprecio de las élites" al sector primario y el Pacto Verde europeo, que tiene el objetivo de hacer que la Unión Europea (UE) sea climáticamente neutral para 2050. Así, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, aseguró hace unos días que el PP "votó en masa" el Pacto Verde, aprobado en 2020.