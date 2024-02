Bolaños avisa a Rueda y Feijóo: "Miles de gallegos les han dicho que están dejando la sanidad de pena"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avisado al presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, así como al líder del PP y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de que "miles de gallegos" han salido este domingo a las calles de Santiago de Compostela para decirles que "están dejando la sanidad de pena". Bolaños se ha pronunciado de este modo durante una visita al municipio coruñés de Carnota, donde ha atendido a los medios con motivo de su estancia en Galicia para apoyar la candidatura del socialista José Ramón Gómez Besteiro a la Xunta. De hecho, además de en este paseo, el ministro interviene a última hora de la tarde en un mitin en Cee en apoyo al político lucense. Bolaños, que ha paseado por el municipio costero y ha tomado un café en un bar de pescadores, ha mostrado su satisfacción por estar en Galicia para "echar una mano a los compañeros" del PSdeG en un contexto en el que Galicia "se juega mucho" el próximo 18 de febrero. El ministro ha sostenido que la Comunidad gallega se juega "pasar página de un proyecto muy agotado" como, según ha indicado, se ha visto en la manifestación en la que "miles de gallegos y gallegas" se han echado a la calle para decirle al PP, a Rueda y a Feijóo, "que están dejando la sanidad de pena". "Están convirtiendo las urgencias de Galicia en algo que está colapsado y a lo que no se puede ir. Hay muchos pueblos cada vez con más casas de salud donde no hay médicos y, por tanto, no pueden ir los vecinos y vecinas a tener a tener atención", ha manifestado para asegurar que "pedir una cita médica en Galicia "cada vez es algo que se ve más lejos" porque "ya ni siquiera en una semana te atienden". Por todo ello, Bolaños ha apostado por "cuidad la sanidad", una sanidad pública creada por los socialistas. "Por tanto, somos nosotros los que mejor podemos cuidarla y los que mejor podemos hacer que vuelva la sanidad pública gallega a ser lo que nunca debió de dejar de ser", ha trasladado. "Por tanto", ha añadido, "el 18 de febrero es importante que seamos conscientes todos de que tenemos que pasar página de un proyecto muy agotado, que es el del PP". Bolaños, que ha defendido el "dinamismo", ha asegurado que de la mano del PP no se va a conseguir que Galicia se incorpore a los avances y a la vanguardia de todos los derechos que el Gobierno está permitiendo avanzar en España. BESTEIRO, TIENE "LA PUERTA ABIERTA" DEL GOBIERNO DE ESPAÑA En su intervención, Bolaños ha asegurado, además, que el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, tiene "la puerta abierta" de todo el Gobierno de España, de todos los ministros y ministras. "Porque es una persona muy querida y con mucha influencia en el Gobierno de España", ha afirmado en una intervención en la que ha asegurado que "es imprescindible" que exista un gobierno socialista presidido por el político lucense. "Porque realmente a Galicia le va a ir muy bien con Besteiro y le va a ir muy bien de la mano de un gobierno socialista en España". COMPROMISO DEL EJECUTIVO ESTATAL CON GALICIA Además, Bolaños ha incidido en que el compromiso del Gobierno de España con Galicia es tal que "en los cinco años y medio de Pedro Sánchez obtuvo un 30% más de recursos" que en los cinco anteriores años de gobierno de Rajoy. "Más que palabras, son hechos, son números", ha dicho para señalar que eso, "multiplicado", será lo que consiga Besteiro como presidente de la Xunta.