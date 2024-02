Besteiro aligera su agenda del domingo para preparar el debate, en una jornada con tres ministros en Galicia

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha aligerado su agenda, sin actos públicos en la tarde de este domingo, para preparar el debate electoral que acogerá el lunes la CRTVG. Besteiro, que sí se prevé que tenga un acto público en la mañana del lunes, no participa en ningún mitin ni acto electoral en la tarde de este domingo, jornada en la que sí ha asistido en Santiago de Compostela a la manifestación convocada por SOS Sanidade Público. En declaraciones a los medios, Besteiro ha asegurado estar "absolutamente centrado" en el debate y esperando a que "el presidente ausenta" decida también "comparece y rendir cuentas". "Nosotros lo que vamos a ofrecer a Galicia en ese debate es un futuro, un futuro mejor, la mejor versión de Galicia frente al legado nefasto de los 15 años de gobierno del PP", ha sostenido. Con todo, los socialistas no han parado sus actos de campaña, en una jornada en el que hasta tres ministros se han desplazado a la Comunidad gallega para participar en actos en apoyo a la candidatura de Besteiro en las provincias gallegas. En concreto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en la tarde de este domingo en un paseo por Carnota, junto al secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y el responsable del partido en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández. Tras ello, ambos se desplazarán a Cee, donde ofrecerán un mitin en la Casa da Cultura, junto a la alcaldesa de la localidad, Margot Lamela. MARLASKA EN LA PROVINCIA DE LUGO Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska mantiene un encuentro en la tarde de este domingo en Monforte con el secretario provincial del PSOE de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, además de varios candidatos al 18F por la provincia. Después se desplazará a la ciudad de Lugo, donde participará junto a la alcaldesa, Paula Alvarellos, y candidatos por la provincia en un encuentro con el Colexio de Avogados de la Provincia. El acto tendrá lugar en la Cafetería Restaurante Rosalía de Castro. Marlaska finalizará el día en Vilalba, donde participará a las 21,00 horas en un mitin junto al secretario provincial, José Tomé, y la alcaldesa de la localidad, Marta Rouco. En la provincia de Ourense, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita el puesto informativo de la candidatura socialista situado en la calle del Paseo de la ciudad de As Burgas. Además, en Barbadás, participará en un encuentro sobre política de vivienda. PRESENCIA DE MINISTROS EN GALICIA El Partido Socialista se vuelca estos días en Galicia en apoyo a Besteiro. Así, el sábado volvió a Galicia el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la que fue su cuarta visita a la comunidad en 15 días. Sánchez estuvo en un acto junto a Besteiro en Ourense que se celebró en el marco de la caravana electoral puesta en marcha por el político lucense de cara al 18F. Sin embargo, también el sábado hubo altos cargos con actos paralelos, como la visita realizada por la ministra de Inclusión, Elma Sainz, a Boiro (A Coruña).