Asens rechaza convertir la legislatura en una "ruleta rusa" con las negociaciones de la amnistía

El exdiputado de los comuns en el Congreso y negociador de Sumar, Jaume Asens, ha pedido un cambio de actitud en el PSOE y Junts ante las negociaciones de la ley de amnistía para no convertir la legislatura en una "ruleta rusa". "Esta negociación no puede convertirse en infinita. Las 1.500 personas beneficiadas potencialmente por la ley de amnistía están en el aire ahora mismo", ha señalado en una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo. Ha considerado que tanto los socialistas como los de Puigdemont tienen "voluntad de ceder", y ha asegurado que ambas formaciones son conscientes de que deben moverse para encontrar un punto intermedio. Asens ha definido, textualmente, como un error que Junts rechazara la ley de amnistía en la votación en el Congreso, y ha destacado que "una ley perfecta, blindada al 100% de posibles ataques de jueces ultras, es un espejismo. Es imposible". También ha expuesto que, con el actual redactado de la ley, 'Tsunami Democràtic' se encuentra "dentro de la ley, porque no hay muerte ni voluntad de matar", sobre la vinculación con el delito de terrorismo por parte del juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. CÚPULA JUDICIAL Asens ha lamentado que en la cúpula judicial existan "jueces ultras que quieren seguir siendo los guionistas de la política española". "Esto tiene que ver también con la capacidad que ha tenido el PP de colocar a su gente en la cúpula", ha añadido.