Abascal considera que es un "gigantesco insulto" que Rueda diga que Vox "no tiene" un sitio en Galicia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado un "gigantes insulto" las palabras del presidente de la Xunta y candidato del PPdeG en estas elecciones autonómicas, Alfonso Rueda, al decir que Vox "no tiene" un sitio en Galicia. "Yo no sé si las siglas de Vox tienen o no cabida, pero desde luego las ideas de Vox tienen cabida", ha declarado en un acto este domingo en Lugo para arropar al candidato de Vox a la presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella. A renglón seguido, ha remarcado que "solo Vox" se "atreve a defender" la unidad nacional al decir que los "separatistas" tienen que estar "fuera de la ley". "Lo que dice Vox de las autonomías lo piensan muchos gallegos y además lo padecen muchos gallegos", ha asegurado, al tiempo que se ha preguntado para qué sirvió el estado de autonomía en España. "Las autonomías han servido para premiar a los traidores y para castigar y postergar a los leales y eso es lo que ha padecido Galicia y lo que ha padecido Lugo con estas mayorías absolutísimas que en realidad son fruto de la resignación y del miedo justificado a la izquierda y al separatismo del BNG", ha remarcado. "LLENARON UNA PLAZA CON BOCADILLOS Y AUTOBUSES" Para Abascal otra "mentira" que repiten "tan intensamente", que "debe ser fruto del miedo", es la de que Vox "no va a entrar" pero, ha recordado, en todos los lugares en los que ha entrado Vox y en donde "la han liado parda". "Aún tenemos la asignatura pendiente de lograrlo en esta tierra entrañable", ha incidido. Ante esto, ha hecho referencia a esos que dicen que Vox "está en declive", para lo que ha contrapuesto a los jóvenes que acuden a los actos de Vox, a los que "nadie ha traído" y a los que "nadie le ha pagado un bocadillo". "Ayer llenaron una plaza unos con autobuses, con bocadillos, pues como hacen los viejos partidos. Aquí la gente viene voluntariamente", ha ensalzado Abascal, que ha afeado el mitin del PPdeG en la jornada del sábado en la plaza de toros de Pontevedra. Abascal ha animado a "un voto valiente, no acobardado", contra la "resignación de pensar" que "nada puede cambiar". "Hay que votar contra la traición que traen los socialistas y los 'bloqueiros'", ha apostillado. "TRÁGICA SITUACIÓN DE LUGO" Por su parte, el candidato del partido a la presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE como "responsables directos" de la "trágica situación" que atraviesa la provincia de Lugo. "Galicia no son solo las ciudades del eje Atlántico y esto es algo que ni el PPdeG ni el PSdeG entienden. La situación que atraviesa esta provincia es sencillamente intolerable", ha censurado. Por ello, ha hecho un repaso por la carencia de las infraestructuras, como la vía de altas prestaciones de la Costa Norte o el ferrocarril, también ha nombrado la despoblación y la situación por la que atraviesa la sanidad. En este contexto, ha animado a que en las elecciones autonómicas los gallegos "sean valientes" y apuesten "por un cambio de rumbo" que, en sus palabras, ya está protagonizando Vox en aquellas regiones donde co-gobierna. "NO TENEMOS NINGÚN PROBLEMA CON EL GALLEGO" En su intervención, el vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, señalado que ellos "no tienen ningún problema" con el gallego y que él puede hablar tanto gallego como español, pero "nadie le obliga" a expresarse en uno u otro. "Lo que tampoco vamos a hacer es, como han hecho desde la Administración gallega, llamar incultos a aquellos que hablan español en las calles de Galicia. Ese es el mismo sectarismo que vemos también en el País Vasco y o en Cataluña. Por eso es importantísimo que el sentido común empiece a aplicarse en Galicia", ha apuntado.