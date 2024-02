Abascal acusa a Sánchez de venir a Galicia a "amenazar de muerte" al sector primario al "imponer" la Agenda 2030

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de venir a Galicia a "amenazar de muerte" al sector primario al "imponer" las políticas de la Agenda 2023. Así lo ha declarado ante los medios de comunicación antes de participar en un acto en Lugo y ha criticado la visita de Sánchez este sábado en Ourense para participar en un mitin junto al candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. "Ayer vino el presidente del Gobierno a Galicia con muy buenas palabras a recordar que quieren imponer la transición ecológica, es decir, el Pacto Verde, es decir, la Agenda 2030, pero eso significa una amenaza de muerte para Galicia", ha incidido Abascal. Para el presidente de Vox, detrás de esa Agenda y de la transición ecológica lo que hay es "un plan de despidos masivos" que "impide" el relevo generacional, que "condena" al campo y a la industria a la "competencia desleal" y que "supone más impuestos". Unos hechos que, en palabras de Abascal, quieren denunciar y que esa "amenaza de muerte" Sánchez "no la hace en solitario". "La hace en comandita con el PP, con el señor Feijóo, y la hacen conjuntamente el PP y el PSOE en Bruselas, votando unidos para imponer restricciones al campo y para hacer que el relevo generacional en el campo, en la pesca sea absolutamente imposible", ha afeado Abascal. A renglón seguido, ha ejemplificado las "consecuencias" que ha tenido en Lugo, que tiene "100.000 habitantes menos que al inicio de la democracia", unos hechos que su partido, ha defendido, "va a combatir" en estas elecciones autonómicas. "NO HACEMOS CASO A LOS SONDEOS" Por otra parte, preguntado sobre los sondeos publicados este domingo y que señalan que Vox no entrará en el Parlamento de Galicia, Abascal ha señalado que "nunca hacen caso a los sondeos" ni cuando "les sonríen, ni cuando le son antipáticos". "Estamos acostumbrados a pulverizar las predicciones de las encuestas. Nos ocurrió en Andalucía, donde no íbamos a entrar y entramos con una fuerza extraordinaria y se produjo una mayoría absoluta gracias a la irrupción de Vox. Nos ocurrió también en otros lugares, donde decían que teníamos las cosas más difíciles, como en Cataluña, donde hoy Vox es la primera fuerza política nacional", ha sentenciado Abascal.