Vox lleva PNL a Congreso para pedir medidas de protección a agricultores y transportistas por ataques en Francia

El grupo parlamentario de Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para pedir medidas de protección a los agricultores y transportistas que han sufrido ataques en Francia. Así lo ha dado a conocer la formación política en un comunicado en el que valora su papel como "único partido que protege a agricultores y transportistas españoles frente a las políticas del PP y PSOE". La diputada nacional por Málaga, Patricia Rueda, ha manifestado que "en respuesta a los recientes ataques y disturbios sufridos por los agricultores y transportistas españoles en la frontera con Francia, el grupo parlamentario Vox ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de proteger y respaldar a estos sectores fundamentales de la economía española". Una PNL que, según señalan, busca "respaldar y proteger a los agricultores y transportistas españoles que han sufrido ataques y disturbios en la frontera con Francia". La iniciativa presentada, según ha explicado Patricia Rueda, surge en el contexto de las protestas que han sacudido a los agricultores europeos en las últimas semanas. En palabras de la diputada, "los agricultores europeos están protestando contra las políticas de la UE y el abandono al que les han sometido, así como contra los impedimentos que han establecido para su modo de vida". "Y estos disturbios, ha continuado, han ocasionado graves daños a los agricultores y transportistas españoles quienes han reprochado la inacción del gobierno frente a los ataques que están padeciendo". Una situación, ha dicho, que afecta de manera muy directa a muchas familias malagueñas que, a lo largo de toda la provincia, viven del campo". En el comunicado Vox señala que el "punto crítico" de estas protestas se alcanzó el pasado 26 de enero de 2024, cuando se registraron ataques a cientos de transportistas españoles una vez cruzaron la frontera con Francia. Estos incidentes incluyeron la dispersión de cargamentos de verduras y frutas españolas en Nimes y la descarga de una cisterna de vino español en Montpellier por parte de agricultores franceses. La PNL de Vox pretende "promover medidas necesarias para exigir al Gobierno francés la protección de los transportistas y agricultores españoles frente a los ataques que están sufriendo en la frontera con Francia e impulsar acciones en el seno de la UE para garantizar la protección de agricultores, ganaderos, transportistas y cualquier sector afectado por la competencia desleal de terceros países y por las trabas impuestas por las instituciones europeas*. Patricia Rueda ha enfatizando la importancia de esta iniciativa y ha afirmado que "Vox es el único partido que defiende a los agricultores, ganaderos, pescadores y camioneros de España", y que ahora "es el momento de animar a los trabajadores del campo y transportistas a secundar las movilizaciones en toda España y en Europa, para lanzar un mensaje claro contra la competencia desleal, la subida de precios y las políticas radicales de la Agenda 2030 que nos arruinan*. La diputada, ahondando en la posición de su partido, ha manifestado que Vox está, "ahora más que nunca, del lado de los trabajadores del campo y con los transportistas". La iniciativa, según indica Rueda, busca "garantizar el derecho a la libre circulación de productos y el acceso a las fuentes de producción, en línea con los tratados europeos que establecen un mercado común destinado a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales". De este modo, ha indicado, "las legítimas demandas del sector primario francés, en línea con las numerosas quejas expresadas en las últimas semanas en toda Europa, no deben encontrar en el agricultor español un enemigo". "Todos los agricultores españoles, están afectados por las mismas problemáticas: gobiernos que adoptan políticas globalistas de la Agenda 2030, apoyadas en España, por PP y PSOE, entre otros; y burócratas de Bruselas que han abandonado al conjunto del campo europeo, imponiendo exigencias ecológicas inasumibles y permitiendo la entrada masiva de productos de terceros países que ejercen una competencia desleal contra nuestros productores al no estar sometidos a las mismas imposiciones que sí exige la Unión Europea a nuestros agricultores*, ha criticado Rueda. La diputada de Vox ha destacado que "el Gobierno de España no puede permanecer indiferente ante los ataques contra nuestros intereses nacionales, en especial aquellos referidos al sector primario y a los transportistas españoles, debiendo exigir de inmediato al gobierno francés que garantice la seguridad y el tránsito normal de los transportistas. Es por los que para Vox "resulta inaceptable que nuestros agricultores malagueños y todos los españoles sufran agresiones y boicots como consecuencia de los problemas generados por el gobierno francés y la élite de Bruselas", ha concluido Patricia Rueda.