Temas del día de EFE España del sábado 3 de febrero de 2024

LEY AMNISTÍA (ENTREVISTA)

Barcelona - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, reflexiona en una entrevista con la Agencia EFE sobre las consecuencias que tendría que no prosperase la ley de amnistía, después del voto en contra de JxCat del pasado martes en el Congreso.

ELECCIONES GALICIA

Santiago de Compostela - Segundo día de campaña en Galicia, con el desembarco de los líderes nacionales, Pedro Sánchez en Ourense para apoyar a José Ramón Gómez Besteiro, Yolanda Díaz en casa, Ferrol, donde arropará a Marta Lois, y Alberto Núñez Feijóo en el gran acto de la plaza de toros de Pontevedra, junto a su sucesor en la Xunta y candidato, Alfonso Rueda

- Acto del PSOE con intervención de Sánchez a las 11:00 horas

- Acto de Sumar con intervención de Yolanda Díaz a las 12:00 horas

- Acto del PP con intervención de Núñez Feijóo a las 17:00 horas

AGRICULTURA PROTESTAS (ANÁLISIS)

Madrid - Los agricultores de distintos países de la Unión Europea (UE) llevan semanas manifestándose para llamar la atención sobre la crisis que atraviesan, sobre todo en el caso de los pequeños productores, y exigen cambios en las políticas nacionales y europeas.

- Los agricultores hablan: texto con los testimonios de varios agricultores sobre sus principales problemas y sus difíciles perspectivas de futuro.

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - De los 23 grupos de alimentos y bebidas que distingue el INE en su estadística del IPC, Canarias registró en 2023 las subidas más altas en ocho, mientras que los índices más bajos estuvieron más repartidos, con Aragón (5) y Murcia (4) al frente.

FINANCIACIÓN AGUA

València - El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha manifestado a EFE que una foto del presidente castellano-manchego Emiliano García-Page, como la que se dio en Fitur junto con tres presidentes autonómicos del PP hablando de financiación autonómica, pero en este caso firmando el apoyo al trasvase Tajo-Segura, sería "espectacular y un hito, pero no va a suceder".

EURO BILLETES

Madrid - El Banco Central Europeo (BCE) ha asignado a España la producción íntegra de billetes de 10 euros en 2024 para todos los países de la Eurozona, además de la fabricación de parte de la de cinco euros, ambas dependientes de la planta de Madrid de la empresa pública IMBISA.

RACISMO ISLAMOFOBIA

Madrid - El taller 'Let's Cook' de la ONG Creando Huellas enseña a los jóvenes a preparar platos típicos de la cocina árabe como pescado al horno con sharmoula para desmontar los estereotipos en torno al islam más arraigados en nuestra sociedad: empatía, acercamiento y escucha son los principales ingredientes para acabar con la islamofobia, según los organizadores. Laura López

DÍA CÁNCER

Zamora - De recibir en su consulta a pacientes con cáncer pasó a ser una afectada por la enfermedad y su historia con final feliz la ha narrado a EFE en primera persona con motivo del Día Mundial contra el Cáncer la enfermera zamorana María Carmen García, que reside en la provincia española que ha registrado la mayor tasa de nuevos casos de cáncer en el último año, 889 por cada 100.000 habitantes.

CARAVACA JUBILAR

Caravaca de la Cruz (Murcia) - Desde la Basílica-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca todo impacta: la abigarrada ciudad de tejados marrones que se contempla a los pies de su fachada y el halo de espiritualidad que rodea la reliquia que se custodia en su interior. Este 2024 es Año Jubilar y las cifras que se esperan en torno a esta ciudad santa son también sobresalientes: un millón de peregrinos que generarán 200 millones de euros en ingresos e impulsarán la creación de 2.000 puestos de trabajo. (Virginia Vadillo)

NATURALEZA LINCE

Valladolid - Los alcaldes de los municipios que quieren participar en un proyecto para la reintroducción del lince ibérico en los Cañones del Duero en Zamora y en el Cerrato en Palencia -en una superficie superior a las 10.000 hectáreas- recibirán en los próximos días la visita de representantes de la Administración para explicarles donde ecológica y socialmente sería viable.

BENIDORM FEST 2024

Benidorm (Alicante) - Benidorm Fest 2024 celebra su gran final para elegir entre ocho candidatos a quien tomará el relevo de Chanel y Blanca Paloma y representará a España en Eurovisión 2024 el próximo mes de mayo en Malmö (Suecia).

- Final a las 22:15 horas

GOYA IBEROAMERICANO (ENTREVISTA)

Madrid - 'La pecera', primera cinta de Puerto Rico nominada al Goya a mejor película iberoamericana es la historia de una mujer enferma pero también es un alegato medioambientalista y una denuncia de los destrozos provocados por el colonialismo de Estados Unidos, como señala a EFE su directora, Glorimar Marreo.

LUIS DE OTEYZA

Sevilla - Poeta, duelista, escritor, viajero, humorista, diplomático y director de periódicos, Luis de Oteyza revolucionó el periodismo entrevistando al líder de la rebelión rifeña, Abd el Krim, tan solo un año después del desastre de Annual, lo que agitó la prensa nacional, como destaca su recién publicada biografía.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS EUROPEAS.- La plataforma Nexo, que promovió el exportavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, celebra su asamblea general en la que se dará luz verde a la creación de un partido político "centrado y progresista" que se presentará a las elecciones europeas del 9 de junio Cines MK2. Centro Comercial Palacio de Hielo. C/Silvano, 77 (Texto)

10:30h.- Santiago de Compostela.- ELECCIONES GALLEGAS BNG.- La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, mantiene un encuentro con personas mayores en el que presentará las propuestas de su organización para una vejez digna Hotel OCA Porta do Camiño (Texto) (Foto)

11:00h.- Pasaia (Gipuzkoa).- ELECCIONES PNV.- El candidato a lehendakari por el PNV, Imanol Pradales, se reúne con la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y con alcaldes del territorio. Edificio cabecera de la lonja (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES EH BILDU.- La cabeza de lista de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, realiza declaraciones a los medios de comunicación. Ante el ambulatorio de Amara Berri (Texto)

11:00h.- Bilbao.- PARTIDOS PSE-EE.- El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, participa en la jornada “Cambia el guion del modelo de cuidados”, donde presenta la propuesta socialista sobre esta materia, 'Gizakidetza'. Edificio Ensanche. (Texto) (Foto)

11:00h.- Ourense.- ELECCIONES GALLEGAS PSOE.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña en Ourense junto al candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y la cabeza de lista por la Provincia de Ourense, Carmen Dacosta. Auditorio Expourense. San Cibrán das Viñas. (Finca Sevilla, s/n). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS PSOE.- El PSOE Canarias celebra una reunión de su Comité Regional, el máximo órgano entre congresos, con la presencia del secretario general y ministro, Ángel Víctor Torres. Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife (Avenida de San Sebastián, 152).

12:00h.- San Sebastián.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Acto de homenaje al histórico dirigente socialista Fernando Múgica Herzog, al cumplirse el 28 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. Cementerio de Polloe (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Bilbao.- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, clausura la asamblea de cargos públicos del PP vasco, que será inaugurada por la secretaria de esta formación, Esther Martínez. Hotel Catalonia (Gran Vía, 73) (Texto) (Foto)

12:00h.- Ferrol.- ELECCIONES GALLEGAS SUMAR.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, arropa en Ferrol a la candidata de su partido a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois Praza Vella (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Mérida.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa de la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, tras la reunión del Comité Regional (10:30 horas) Sede. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Andoain (Gipuzkoa).- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, hace declaraciones ante de participar en una comida popular con la militancia de Gipuzkoa. Kotoi Elkartea (Etxeberria Plaza 2) (Texto)

17:00h.- Pontevedra.- ELECCIONES GALLEGAS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arropa en el mitin habitual de su partido en la plaza de toros de Pontevedra al candidato de su partido a la Xunta, Alfonso Rueda, que aspira a lograr su primera mayoría absoluta tras las cuatro alcanzadas por su antecesor Plaza de Toros (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Queralbs.- TURISMO GLOBO.- La estación de esquí de Vall de Núria inaugura una propuesta de vuelo en globo que complementa la oferta para diversificar las propuestas en una temporada con pocas precipitaciones. Vall de Núria (Texto) (Vídeo)

11:15h.- Boiro (A Coruña).- MUJERES PESCA.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con un grupo de mariscadoras y, a continuación, acude en el Pazo de Goiáns a la presentación del Mapa de las mujeres de la pesca, de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) Playa de Barraña. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD, SALUD, EDUCACIÓN

02:00h.- Astillero.- ASTILLERO MEDIOAMBIENTE.- El Ayuntamiento de Astillero celebrar la primera gala de medioambiente del municipio, que incluirá la proyección del documental 'Una gran reserva natural: Morero', de Ángel Cobo, y un punto de venta del libro de Andrés Cabezas titulado 'Morero. Su historia y su entorno'. Sala Bretón.

09:30h.- Alcúdia.- DÍA HUMEDALES.- SEO/BirdLife conmemora el Día de los Humedales en Baleares con un encuentro con su grupo local SEO-Virot, que informa del estado de los humedales y de los ubicados en esta zona de Mallorca y su conservación y de la historia y la situación actual en Baleares del Ave del Año 2024, el avetoro común, antes de una visita guiada. Parque Natural de s’Albufera de Mallorca, centro de interpretación

11:30h.- Madrid.- ABOGADOS PENSIONES.- Abogados y procuradores de toda España están convocados a manifestarse en Madrid por una jubilación justa y para demandar una dignificación del turno de oficio. Una columna arranca en Serrano 5 y la otra en Bárbara de Braganza 2 para unirse en Recoletos e ir hasta el Congreso. Sede de Mutualidad Abogacía, calle Serrano 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Madrid.- VIVIENDA MADRID.- Jornada de música en las viviendas de los inquilinos de un inmueble adquirido por socimi. Calle Tribulete 7 . (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Ciutadella (Menorca).- AGUA CONFERENCIA.- Conferencia "La gestión del agua en Menorca. Estado actual y propuestas de futuro", a cargo de Cercle Economía de Menorca Cercle Artistic

17:00h.- Bilbao.- ENSEÑANZA CONCERTADA.- Manifestación convocada por las AMPAs Unidas de los centros concertados para exigir "una solución ya" al conflicto laboral del que sus hijos son "víctimas silenciosas", Plaza Moyúa. (Texto) (Foto)

CULTURA

09:30h.- Burgos.- CINE MUSEO.- Presentación oficial del Museo Carlo Simi-Sad Hill, que albergará el legado del escenógrafo responsable de los escenarios de 'El bueno, el feo y el malo' rodados en Burgos. La presentación correrá a cargo de.Javier Sánchez, arquitecto municipal de Covarrubias; Joseba del Valle, coordinador del proyecto cultural; y Giuditta Simi, hija del arquitecto y escenógrafo Carlo Simi Sala Arlanza. Covarrubias (Burgos) (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Málaga.- CULTURA DESALOJO.- La Invisible celebra una manifestación para protestar por el decreto de cierre del Ayuntamiento y la amenaza de desalojo. Calle Nosquera

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CINE DOCUMENTAL.- El Festival Encuentros en el M/A/L (Música, culturA y Letras) llega a su final con la proyección del documental 'Rock and roll y malas compañías', con la presencia de su protagonista, el músico Lauren Jordan. TEA. Tenerife Espacio de las Artes

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MEMORIA HISTÓRICA.- La Fundación Juan Negrín presenta en su décimo aniversario '¡Ni a tontas ni a locas!' una exposición de mujeres singulares de la Segunda República, que abarca desde escritoras hasta milicianas, pasando por políticas, científicas, periodistas, pensadoras, artistas y funcionarias a las que la Guerra Civil relegó al exilio y el olvido. Fundación Juan Negrín (Texto) (Foto)

13:00h.- Zaragoza.- LIBROS PRESENTACIÓN.- Presentación del libro Deambulatorio de Miguel Ángel Ortiz Albero, editado por Pregunta. La Casa Amarilla. Pº Sagasta 72.

18:00h.- Sevilla.- MODA FLAMENCA.- Presentación de la Colección Flamenca 2024 de la diseñadora Ángeles Verano. Fundación CajaSol. Plaza de San Francisco

19:00h.- Ibiza.- DANZA ESPECTÁCULO.- Espectáculo de danza Bailar Agora Cas Serres

20:00h.- La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).- FESTIVAL TEATRO.- La compañía aragonesa Teatro del Temple inaugura el Festival de Teatro “Luis de los Ríos Gracia” con la obra “Edipo", de Sófocles, adaptada por Alfonso Plou y dirigida por Carlos Martín. ine-Teatro Salón Blanco.

20:30h.- Mérida.- CULTURA TEATRO.- Representación de 'Querido Darío', un montaje basado en una historia real sobre la identidad y la homofobia carcelaria, a cargo de la compañía extremeña Escénico 700 Pesetas. Sala Trajano.

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la orquesta londinense Academy of St Martin in the Fields, dirigida por Julia Fischer, en la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio

21:00h.- Arrecife (Lanzarote).- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto del contratenor Jakub J. Orlinski y el grupo italiano Il Pomo D'Oro en la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Teatro El Salinero

21:00h.- Don Benito (Badajoz).- CULTURA MÚSICA.- Concierto del grupo All4Gospel, que abre el ciclo del Black Sound Fest. Teatro Imperial.

21:25h.- Huelva.- CINE PREMIOS.- Gala de la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía. Casa Colón

22:15h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST 2024.- Gran final de Benidorm Fest 2024 Palau d'Esports L'Illa (Texto) (Foto) (Vídeo)

