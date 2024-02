Santiago (Sumar) pide que continúen las contribuciones de todos los Estados a UNRWA y una investigación independiente

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, Enrique Santiago, ha pedido que continúen las contribuciones de todos los Estados a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y que se inicie una investigación independiente para determinar si varios de sus trabajadores están implicados en los atentados del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre. Santiago ha hecho esta petición este sábado en declaraciones a los medios tras participar en la manifestación de abogados y procuradores en Madrid, después de que más de una decena de gobiernos hayan anulado su colaboración por la presunta implicación. "Es el sustento de cinco millones y medio de palestinos desde 1947", ha declarado el diputado de Sumar y ha indicado que no tiene "ningún sentido que se cuestione la honorabilidad y el inmenso trabajo que hace UNRWA por una acusación, por cierto, todavía no demostrada, solamente realizada por Israel, que no ha podido ser verificada por organismos independientes". El diputado ha destacado que "al igual que nadie cuestionó" al ejército estadounidense por las "torturas de Abu Ghraib" o al cuerpo Nacional de Policía por la "corrupción de Villarejo", no tiene "ningún sentido que se cuestione" honorabilidadde UNRWA. Esta acusación, todavía no demostrada según ha destacado Santiago, de que "apenas una decena de personas contratadas por UNRWA, ni siquiera funcionarios" han podido participar en "actividades de utilización de la violencia". Este hecho sería "absolutamente inaceptable", ha destacado, pero ha dicho que no hay que olvidar que desde que ha comenzado "este conflicto, esta agresión, este genocidio de Israel en la Franja de Gaza, uno de los objetivos de Israel ha sido el desprestigio de la UNRWA". Así, si la investigación independiente que Sumar pide determina que hubo responsabilidades, Santiago ha defendido que "caiga el peso de la justicia sobre ellos, igual que el peso de la justicia tiene que caer sobre Netanyahu y todos los responsables del Estado de Israel que están cometiendo un genocidio".