Sánchez reafirma su convicción de "normalizar" Cataluña y achaca la crisis a la "impericia" de Rajoy

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido este domingo que la situación catalana no se va a normalizar "de la noche a la mañana", pero ha reivindicado el valor "de la buena política" para solucionar problemas y se ha reafirmado en que su "convicción" de favorecer esa "normalización" en Cataluña es "total". Todo ello, tras advertir que los socialistas tratan de solventar una "crisis territorial", la "más grave" en España, heredada de la etapa del popular Mariano Rajoy, cuya "impericia e irresponsabilidad" ha censurado. Así lo ha trasladado en un acto político en Ourense, ante unas 1.200 personas, según datos de la organización socialista. Tras varias visitas previas en precampaña, en este segundo día del 'sprint' final hacia la cita con las urnas del 18F, Sánchez ha vuelto a recalar en territorio gallego, al igual que los dirigentes estatales de PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Sumar, Yolanda Díaz. Tras ensalzar la figura del candidato socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado su labor al frente de un Gobierno "limpio" en España, en el que "hoy no hay corrupción", y que ha tenido que afrontar la "crisis territorial más grave" en España, una situación que, ha lamentado, "heredó" el PSOE. "FUE LA IMPERICIA E IRRESPONSABILIDAD DE QUIEN GOBERNABA" "No la provocamos nosotros, fue la impericia e irresponsabilidad de quien gobernaba en Madrid entonces", ha lamentado, en referencia a la etapa en la que el popular Mariano Rajoy dirigía el Ejecutivo estatal. Y frente a quienes puedan pensar que "el tiempo lo cura todo", ha avisado de que entre 2011 y 2017 las cosas "fueron a peor" en Cataluña. Así, ha advertido de que "el tiempo no arregla las cosas, sino que es la política, la buena política, la del encuentro y no la de la confrontación territorial" la que permitirá, bajo su punto de vista, devolver la 'normalidad' a la situación catalana. "ES BUENO PARA CATALUÑA Y PARA ESPAÑA" Y a renglón seguido, tras afirmar que basta un "paseo" por la comunidad para comprobar que la situación catalana es "mejor" ahora que en 2017, se ha reafirmado en que, aunque la "normalización total" no llegará "de la noche a la mañana", él no cejará en su empeño. "Mi convicción de normalizar la situación en Cataluña es total, porque eso es bueno para Cataluña y bueno para España", ha zanjado Sánchez, quien llegó a Ourense en AVE y abandonó la capital de As Burgas del mismo modo, tras tomar un café con el aspirante socialista a presidir el Gobierno gallego tras el 28F.