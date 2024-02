Rueda reprocha a Sánchez que no traiga a Galicia "ni un solo compromiso" y ve al PSdeG como el PSOE "más servil"

El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya venido de nuevo a Galicia este sábado "sin ni un solo compromiso" y "ni una sola apuesta". "Hoy ha estado en Ourense y ha vuelto a hacer lo mismo que hizo en Lugo y en todos los sitios, es decir, nada. Ni un solo compromiso, ni una sola apuesta, nada", ha enfatizado durante su intervención en el mitin central de los populares este sábado en la plaza de toros de Pontevedra. En este contexto, Rueda ha calificado al PSdeG como "el más servil" de todos los partidos socialistas de España, porque, en su opinión, "diga lo que diga Pedro Sánchez les vale". Asimismo, ha asegurado que Sánchez ha venido a Galicia a "decir simplezas" y a "ponerse cada vez más de perfil" y ha lamentado que "su gran aportación a la política gallega" haya sido decir que "Galicia no Rueda" y que con el PSOE "va a volar". "Nosotros vamos a volar y lo vamos a demostrar el 18 de febrero", ha reivindicado. Sobre el BNG, el candidato de los populares gallegos ha lamentado que "creen que solo ellos tienen la verdad absoluta". "Nosotros no somos así", ha defendido, para a continuación señalar que Sumar y Podemos "solo quieren cargos". "Yo pido el voto con humildad, sabiendo que no estamos en posición de ninguna verdad absoluta, pero tenemos muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien. Estoy seguro de que si ganamos el 18 de febrero habrá mucha gente contenta y habrá otra que no lo esté tanto. Les digo que gobernaremos también para ellos desde el primer día porque nos debemos a todos", ha expuesto.