Rubén Múgica afirma que "la vocación divisiva" de Sánchez, "lo devorará" y "suerte si no se nos lleva por delante"

Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista y abogado donostiarra Fernando Múgica Herzog, asesinado por ETA el 6 de febrero de 1996, ha denunciado que la "vocación divisiva" del presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, "lo devorará" y ha advertido de que "suerte tendremos si no se nos lleva a todos por delante". Además, ha acusado, en el acto en memoria de su padre, cuando se cumplen 28 años de su asesinato por la banda terrorista, tanto al PSOE como a su líder de "pactar con delincuentes" en lo que ha calificado de "suicidio político colectivo". En la ofrenda floral que la familia de Múgica ha llevado a cabo en recuerdo del político donostiarra en el cementerio de Polloe de la capital guipuzcoana han intervenido, además, el ex primer ministro francés Manuel Valls, el abogado y político Adolfo Suárez Illana, que ejerció como secretario cuarto de la Mesa del Congreso de los Diputados por el PP hasta diciembre de 2022, y Nicolás Redondo Terreros, recientemente expulsado del PSOE por su postura contraria a la amnistía. Asimismo, han asistido a este acto en memoria de Fernando Múgica su viuda, Mapi Heras, sus nietos; el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, acompañado de otros dirigentes de su partido como Marisol Garmendia; el alcalde donostiarra, Eneko Goia; el exedil del PP en el Consistorio de la capital guipuzcoana José Luis Arrúe; el exministro José Barrionuevo; la viuda del dirigente del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, Ana Iribar; entre otros. Rubén Múgica ha criticado los "delirios totalitarios, violentos y racistas" de quienes acabaron con la vida de su padre y ha lamentado que "sólo ingenuos y malintencionados buscan elevados ideales" en los miembros de ETA, que "sólo eran matones con pistolón". Además, ha señalado que ahora "los criminales", en alusión a EH Bildu, tratan de "maquillar" a ETA "pisando moquetas oficiales", pero hay que "llamar a las cosas por su nombre y a los impostores por lo que son". Algo que ha opinado, debe ocurrir también con quienes "regalan alcaldías, como la de Pamplona, y luego desvían su mirada", en alusión, sin citarlo, a los socialistas. Múgica ha reflexionado sobre el hecho de que su familia "debe de sentirse afortunada", porque la Ley "cayó sobre los criminales, con nombre y apellidos" que mataron a su padre, pero, sin embargo, "hay casi 400 familias españolas que lo ignoran todo sobre los asesinos de los suyos" "No saben quién disparó, quién colocó los explosivos, quién ordenó cada crimen, quién lo organizó", ha incidido, para añadir que "la sociedad española debe arropar a esas familias y el Estado debe intervenir, agotando la violencia, las investigaciones hasta dar con los responsables o al menos intentarlo". Rubén Múgica ha lamentado que, en la actualidad, "el sectarismo tiene perforados los partidos políticos en España y es su peor cáncer", algo, a lo que, a su juicio, "no es ajeno" el Gobierno central. En este sentido, ha señalado que "en estos tiempos de amnistía y de naipes en la manga, los delincuentes ofrecen sus votos a cambio de las llaves del Boletín Oficial del Estado". "Por el camino insultan y amenazan a jueces, al modo de la vieja basura Batasuna", ha señalado. El hijo de Enrique Múgica ha incidido que con esos "delincuentes pactan el PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez, aclamado por los suyos como si un líder espiritual se tratara, aunque todo apunta a un suicidio político colectivo". "No habrá disculpa para quienes primero olvidaron deliberadamente su pasado, creyeron después poder convertirse con nacionalistas reaccionarios y han terminado disparatando, llamando fachas a los españoles opuestos a sus vías", ha advertido. Tras opinar que Sánchez no ofrece "nada nuevo", ha opinado que la "vocación divisiva" del presidente del Gobierno central "lo devorará y suerte tendremos si no se nos lleva a todos por delante". Por su parte, su hermano José María Múgica ha defendido la necesidad de "rendir memoria a todas las víctimas del terrorismo", al tiempo que ha recordado que "a sus albaceas políticos la sociedad no les debe absolutamente nada". Además, ha opinado que "cuando se entra en el camino de concederles cosas, de concederles privilegios, de concederles puestos en la gobernación del Estado, ese siempre un mal camino" y ha advertido de que "si perdemos la memoria lo vamos a perder todo". Por su parte, Suárez Illana ha manifestado su "orgullo, admiración y gratitud" hacia quienes como Fernando Múgica o Gregorio Ordóñez "nos enseñaron que nada está definitivamente ganado y que nada está definitivamente perdido, que todo depende de nuestro esfuerzo, que hechos históricos como la guerra civil o la transición española no son el fruto de la casualidad o hechos inexorables, sino que son el fruto del esfuerzo de muchos, en un caso para enfrentarse y en otros para entenderse". "Que nos enseñaron también que hace falta mucha menos gente, mucho menos esfuerzo y muchísima menos inteligencia para enfrentarse que para entenderse, y que la transición fue precisamente el triunfo de este esfuerzo por reconocer al otro, al distinto, al que no piensa como yo" y que, sin embargo, "no es mi enemigo, sino mi complementario en la formación, en la construcción, de una España en libertad, en paz y en prosperidad compartida", ha añadido. En este contexto, ha defendido "que la concordia es posible todavía", pero para lograrla "se necesita de nuestro respeto y que pongamos toda nuestra esperanza en nuestro esfuerzo". Por su parte Valls ha reivindicado la memoria, sin la cual "nuestras sociedades, nuestra civilización no pueden avanzar", ni tampoco "afrontar retos". Así, ha considerado que, en estos momentos, "el combate más importante de las democracias" puede ser "recordar para aprender y para prevenir". Asimismo, ha reconocido que la democracia es "frágil" y ha advertido de que "de cierta forma es inmoral y repugnante que el futuro de España depende de quienes nunca han roto con ETA y sus sangrientas acciones". Por ello, ha incidido en que se debe "recordar que las víctimas de ETA son los verdaderos héroes de la democracia y de la transición española", así como "la dignidad ejemplar del pueblo español frente al terrorismo". "A LA ALTURA" Finalmente, Redondo ha puesto en valor "la herencia" de la transición española y ha reflexionado sobre el hecho de que quienes en estos momentos gobiernan en España "no están a la altura" de la misma. Tras recordar que quienes protagonizaron la transición española legaron "una Constitución que define una nación con una capacidad de integración de comunidades extraordinaria". "Tendrán nuestra oposición, todos los que intenten que estalle en mil pedazos esa nación constitucional española", ha advertido. Además, ha opinado que "en la transición verían un escándalo que para ir a formar un Gobierno se tuviera que ir a Bruselas a interlocutar con una persona que si pisara suelo español todavía hoy sería detenida", ha opinado. En este contexto, ha pedido a los socialistas que no quieran "avergonzarse en el futuro de lo que está sucediendo hoy" que "levanten la voz", porque "no se puede estar hasta el 23 de julio en contra de la amnistía y el 24 de julio a favor", ni se puede estar "pidiendo a toda Europa que persiga por delitos muy graves al señor Carles Puigdemont y hoy convertirle en el protagonista absoluto de la vida española". Algo que, a su juicio, "no entra en ninguna lógica", porque "políticamente es incomprensible" y, además, es "éticamente es repugnante". Finalmente, ha lanzado un mensaje de apoyo a Israel, país con el que ha asegurado estarán, "gobierne quien gobierne" allí, "defendiendo su futuro".