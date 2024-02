Pontón propone un modelo público de atención a la vejez en el hogar y de lucha contra la soledad no deseada

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se ha reunido este sábado en Santiago con un grupo de personas mayores para presentarles sus propuestas para conseguir una "vejez digna y con derechos", a través de un nuevo modelo público de atención a los mayores, que dará prioridad a los cuidados en casa. La primera medida propuesta por Pontón para asegurar "una vejez tranquila" es el refuerzo y ampliación de los servicios de ayuda en el hogar (SAF), al que se ha comprometido a incrementar su dotación en 86 millones de euros para potenciar la autonomía personal de cara a prevenir la dependencia y aumentar el número de personas que puedan acceder a este servicio. En esta línea, el BNG extenderá los servicios de 'Xantar na casa' para mejorar la alimentación de muchos gallegos y combatir la soledad no deseada. Además, el grupo nacionalista pondrá en marcha un servicio de orientación y promoción de la actividad física para mayores de 65 en colaboración con los ayuntamientos, un elemento que incidirá en "una mejor calidad de vida para los mayores y que les supondrá un mejor envejecimiento". También fomentarán actividades comunitarias, con incentivo a la participación social con programas de voluntariado y actividades intergeneracionales, pues consideran que el contacto entre generaciones "será un beneficio para el conjunto de la sociedad". Para ello, el Bloque llevará a cabo una ampliación de la red pública de servicios de atención a la dependencia, mejorará las condiciones laborales de las personas que se ocupan del cuidado de los mayores e incrementará la red de centros de día, con un rateo de dos para cada 100 mayores de 65 años, y cada comarca gallega tendrá como mínimo uno. CAMBIO DE MODELO DE RESIDENCIAS De la misma manera, creen necesario cambiar el modelo de residencias a uno más personalizado y pequeño donde se apueste por la gestión pública, con lo que garantizar que no se privaticen más residencias mediante su gestión directa. Por último, la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta ha afirmado, en lo relativo a la dependencia, que "la administración tiene que cumplir la ley" y "terminar con los retrasos en la valoración de la dependencia", de forma que se dupliquen los servicios y el personal de valoración para que pueda estar dentro de los seis meses, "una cuestión de justicia con las personas". Todas estas medidas, ha declarado Ana Pontón, servirán para garantizar la tranquilidad de los mayores a través de una red pública de atención y que sepan que "nunca van a estar solos, pues el BNG siempre estará a su lado", un objetivo "por el que vale muchísimo la pena trabajar". EL "MODELO INJUSTO DEL PP" Por su parte, la diputada del BNG Iria Carreira ha declarado que durante los últimos 15 años de gobierno del PP "Galicia ha ido a menos en diversos ámbitos, también en lo que se refiere a servicios públicos", con una sanidad primaria "cada vez más ahogada y sobrecargada, algo similar a lo que ocurre con la atención a la dependencia". Según Carreira, el Partido Popular lleva años derivando responsabilidades y convirtiendo la vejez "en un negocio con el que comerciar, en el que ganan sus empresas privadas amigas y en el que pierden las personas", que "no ha construido ninguna residencia pública en todo el mandato" y no presta servicios, les da a las familias bonos cuidado que "apenas cubren sus necesidades", un "modelo injusto que deja a las personas desamparadas frente a su necesidad de cuidados". ASISTENCIA EN EL HOGAR EN SANTIAGO En esta reunión también ha intervenido la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha recalcado que el BNG trabaja en políticas que sitúan a las personas en el centro, también a las personas mayores, que son una gran parte de la población de Santiago, "uno de los colectivos más vulnerables" que pretenden proteger a través del aumento de los recursos económicos. Sanmartín ha declarado que en los presupuestos que se aprobarán el próximo miércoles, 7 de febrero, el BNG duplica la cantidad de recursos destinados al servicio de asistencia en el hogar, lo que supone "una mejora sustancial". Los presupuestos permitirán implantar otros servicios públicos de atención de vida, como la mejora del transporte colectivo, con el nuevo contrato de este transporte. Además, facilitarán un lugar de encuentro y participación de debate y decisión conjunta, a través del consejo de personas mayores y de espacios de transmisión intergeneracional como la casa de personas mayores que se construirá en el Ensanche Compostelano, vinculado al nuevo centro sociocultural del Ensanche.