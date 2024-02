Pontón (BNG) llama a movilizarse y confirma que "el 18 de febrero empezará la primavera en Galicia" si sucede

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha incidido en este primer día de campaña electoral en la apelación a "movilizarse" el próximo 18 de febrero, convencida de que si esto sucede, ese mismo día "empezará la primavera en Galicia". Con ello ya había bromeado a la vista de las propias temperaturas más propias de esa época del año que ha registrado Galicia en la última semana y, este mismo viernes, al calor de la cocina de su casa natal. "El 18 de febrero es el día que empezará la primavera en Galicia", ha proclamado en el primer mitin de campaña, en Pontevedra, capital que gobierna (en minoría) el BNG con Miguel Anxo Fernández Lores. Junto al candidato por Pontevedra, Luís Bará; Ana Pontón ha apelado a una movilización "masiva" que permita poner en marcha "el mejor gobierno de todos los tiempos", concentrando el voto del cambio en el BNG, porque "el Bloque es la alternativa real y este país precisa un gobierno que aporte soluciones para dejar el nefasto legado" que deja el PP". "Hoy tuvimos el primer debate electoral y Rueda no estaba; Rueda el ausente. ¿Y sabéis por qué no quiere debatir conmigo?, porque deja una gestión nefasta y porque deja una Galicia peor. Y tampoco tiene un proyecto ilusionante que ofrecerle a los gallegos. Su espantada es el reconocimiento de su fracaso", ha enfatizado. Pontón se ha presentado como la candidata de la "mayoría social que quiere cambio, votase lo que votase" en otras citas electorales. De hecho, en una entrevista con Europa Press, auguró que "mucha gente cogería la papeleta del BNG por primera vez". No será el caso de su madre, con la que arrancó esta primera jornada electoral en la casa familiar de Chorente, Sarria (Lugo), en un acto también junto a su padre. Ella, Aurita, afirmó que había 'instruido' a toda la familia con el voto a Pontón, aunque reconoció que ella alguna vez había apoyado al PSOE, antes, apostilló, de que su hija se iniciase en el ámbito político y de que "existiese" el BNG.