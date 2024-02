Podemos Euskadi asegura que el preacuerdo de la coalición Sumar "demuestra que no se ha optado por la unidad"

La candidata de Podemos Euskadi a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha defendido los diez años de trabajo de la formación y ha advertido que el preacuerdo de la coalición Sumar firmado este sábado "demuestra que no se ha optado por la unidad". Gorrotxategi ha participado este sábado en una comida popular en Andoin junto a militantes, donde ha estado acompañada, entre otros, de la coordinadora general, Pilar Garrido. La cita se ha desarrollado con posterioridad a que Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo hayan presentado su preacuerdo de coalición. En declaraciones a los medios de comunicación, Gorrotxategi ha defendido que Elkarrekin Podemos ha sido el espacio político "que ha materializado y empujado el quehacer de la izquierda no nacionalista en Euskadi". En relación al acto de presentación del acuerdo entre Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo, Gorrotxategi ha señalado que desde Podemos "siempre" se ha asegurado que "no se podían imponer vetos a nadie" y "ni mi candidatura ni la de nadie podía ser una línea roja". "Hemos llegado a ofrecer que fueran unas candidaturas compartidas y, sin embargo, el acto de hoy muestra que no se ha optado por la unidad", ha criticado. De este modo, ha apostado por "seguir fortaleciendo" el espacio de Podemos ya que lo que está en juego en las próximas elecciones vascas "no es si se va a votar a uno u a otro partido, sino qué tipo de gobierno vamos a tener". Además, ha defendido que Elkarrekin es un espacio abierto que lleva trabajando diez años, con un buen resultado de cara a la opinión pública y, por ello, es "el espacio que hay que fortalecer entre todas". "Yo creo que la unidad es un objetivo que todos tenemos que tener en cuenta. Nosotros lo hemos tenido con responsabilidad y con generosidad. No se trata de quién lidera. Hemos propuesto portavocías compartidas. La cuestión es fortalecer el espacio y no se puede entender que Elkarrekin no esté llamado a formar parte de la izquierda transformadora", ha finalizado.