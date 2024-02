Parralo evita "dar ninguna pista" sobre jugadores en duda ante el Eibar

Ferrol, 3 feb (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, ha evitado este sábado "dar ninguna pista" sobre qué jugadores son duda por su estado físico de cara al partido de este domingo contra el Eibar, ante el cual son bajas confirmadas Jon García, Álex López, Víctor Moya "Chuca" y Nico Serrano.

El defensa vasco se perderá la cita de A Malata (14:00 horas) por acumulación de amonestaciones, mientras que López y Moya "están en el último tramo de recuperación" de sus respectivas lesiones y Serrano sufrió una luxación el pasado domingo frente al Real Sporting de Gijón, que le apartará del trabajo de grupo al menos dos semanas.

El técnico no ha concretado en rueda de prensa qué futbolistas tienen "alguna molestia" y se ha limitado a avanzar que antes del encuentro "veremos en qué condiciones" se encuentran.

Preguntado por la posibilidad de que uno de ellos sea Señé, que reapareció la pasada jornada tras una lesión, Parralo ha insistido en no ofrecer detalles, mientras que en torno al futuro de Fernando Pumar, cuya ficha ocupa desde esta semana Óscar García "Pinchi", se ha remitido a una rueda de prensa anunciada por el club para el lunes.

Sobre el ourensano, ha dicho que es "una de las personas y futbolistas que me he encontrado que más ayuda" y ha lamentado que "no ha tenido suerte con las lesiones, es un futbolista muy respetado por todos en el vestuario y va a seguir ayudándonos, solo tengo palabras de agradecimiento".

El preparador ha reconocido que es "siempre importante después de una derrota poder puntuar", como hizo el Racing de Ferrol la pasada semana en Gijón, y ha augurado "un partido muy atractivo" ante un "equipo que se asocia bien, sabe moverse en espacios reducidos y tener transiciones buenas". EFE

1011648

tp/sab/arh