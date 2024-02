La Fiscalía cree que no se puede imputar a Negreira por cohecho

La Fiscalía se ha posicionado en contra de imputar por cohecho (soborno) al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira en la causa que lleva su nombre, han explicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía. El fiscal se manifestó en este sentido el 19 de diciembre al adherirse a recursos de las defensas que se opusieron a las imputaciones por este delito, ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado las citadas fuentes. Fuentes de la Fiscalía han añadido que el ministerio público considera que no se puede imputar a Negreira este delito porque no es funcionario público, en contra de la argumentación que hizo el instructor. Este delito afecta a los funcionarios públicos cuando reciben pagos de un particular, es decir, un soborno, y para justificar este presunto delito, el juez argumentó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que es parte el Comité Arbitral, "tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública" y por tanto que sus directivos como era deben ser considerados como funcionarios a efectos penales. En cambio, tanto las defensas como la Fiscalía discrepan de esta interpretación, si bien las fuentes consultadas aclaran que esto no descarta que les puedan imputar otros delitos cuando llegue la fase de calificación.