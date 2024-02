HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

LEY AMNISTÍA

Aragonès avisa a Junts: "La ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase la oportunidad"

Sánchez: Papeletas para el cambio hay muchas, pero para gobernar ese cambio solo una

Urtasun pide a Junts no convertir la negociación de la amnistía en un "pulso" con el PSOE

SEQUÍA CATALUÑA

El Gobierno plantea llevar a Cataluña barcos con agua desde Valencia ante la sequía

SALARIO MINIMO

Sánchez anuncia que el Gobierno aprobará el martes la subida del salario mínimo a 1.134 euros

Errejón: "Si no estuviese Sumar no se habría subido el salario mínimo"

ELECCIONES GALICIA

Feijóo: Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez ni un Puigdemont con otro nombre

Abascal cree que los políticos gallegos no defienden a los sectores productivos en Galicia

JORNADA LABORAL

Díaz: "Dentro del Gobierno tengo problemas para reducir la jornada laboral, os pido ayuda"

POBREZA ENERGÉTICA

El PP propone una tarifa energética social a precio estable y rehabilitación energética

VÍCTIMAS TERRORISMO

Rubén Múgica augura que la "vocación divisiva" de Pedro Sánchez "lo devorará"

SUCESOS BEBÉ

En libertad el padre investigado por malos tratos a una bebé en estado crítico en Málaga

SUCESOS DESAPARICIÓN

Buscan a una niña de 6 años desaparecida en Cullera (Valencia) el pasado 18 de enero

INMIGRACIÓN CANARIAS

El Gobierno buscará las modificaciones normativas que sean precisas para derivar menores

Llegan a Gran Canaria, La Gomera, Hierro y Fuerteventura más de 200 migrantes

CASO MEDIADOR

La juez de Mediador indaga si el club de fútbol de Fuentes Curbelo sirvió para blanquear

ABOGADOS PENSIONES

Miles de abogados y procuradores reclaman pensiones dignas y pasarse al régimen general

SUCESOS BEBÉ

Detenido el padre de una bebé en estado crítico por supuestos malos tratos en Málaga

SUCESOS PEDOFILIA

Detenido en Madrid un hombre que captaba a menores para generar contenido pedófilo

LORENZO OLARTE

Muere a los 91 años el expresidente de Canarias Lorenzo Olarte

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD, SALUD, EDUCACIÓN

19:00h.- Ciutadella (Menorca).- AGUA CONFERENCIA.- Conferencia "La gestión del agua en Menorca. Estado actual y propuestas de futuro", a cargo de Cercle Economía de Menorca Cercle Artistic

17:00h.- Bilbao.- ENSEÑANZA CONCERTADA.- Manifestación convocada por las AMPAs Unidas de los centros concertados para exigir "una solución ya" al conflicto laboral del que sus hijos son "víctimas silenciosas", Plaza Moyúa. (Texto) (Foto)

CULTURA

19:00h.- Ibiza.- DANZA ESPECTÁCULO.- Espectáculo de danza Bailar Agora Cas Serres

20:00h.- La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).- FESTIVAL TEATRO.- La compañía aragonesa Teatro del Temple inaugura el Festival de Teatro “Luis de los Ríos Gracia” con la obra “Edipo", de Sófocles, adaptada por Alfonso Plou y dirigida por Carlos Martín. ine-Teatro Salón Blanco.

20:30h.- Mérida.- CULTURA TEATRO.- Representación de 'Querido Darío', un montaje basado en una historia real sobre la identidad y la homofobia carcelaria, a cargo de la compañía extremeña Escénico 700 Pesetas. Sala Trajano.

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la orquesta londinense Academy of St Martin in the Fields, dirigida por Julia Fischer, en la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio

21:00h.- Arrecife (Lanzarote).- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto del contratenor Jakub J. Orlinski y el grupo italiano Il Pomo D'Oro en la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Teatro El Salinero

21:00h.- Don Benito (Badajoz).- CULTURA MÚSICA.- Concierto del grupo All4Gospel, que abre el ciclo del Black Sound Fest. Teatro Imperial.

21:25h.- Huelva.- CINE PREMIOS.- Gala de la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía. Casa Colón

22:15h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST 2024.- Gran final de Benidorm Fest 2024 Palau d'Esports L'Illa (Texto) (Foto) (Vídeo)

