Feijóo erige a Rueda en "la respuesta que no quiere" oír Sánchez el 18F desde un coso talismán hasta la bandera

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el mitin central del PPdeG en esta campaña para pedir para su sucesor al frente del partido y de la Xunta, Alfonso Rueda, aspirante a la reelección en las elecciones gallegas, el voto "masivo" que le permitió lograr cuatro mayorías absolutas en Galicia. Y lo ha hecho con un aviso en clave de mensaje estatal: "Alfonso Rueda es la respuesta que no quieren escuchar Pedro Sánchez ni los nacionalistas el 18 de febrero". Y es que, en una plaza de toros de Pontevedra hasta la bandera, en la que la organización sitúa a 14.000 personas (el recinto tiene un aforo de 12.000), Feijóo, quien aterrizó ya este viernes en Galicia y mientras los populares ya no ocultan que una de sus principales estrategias preelectorales será la contraposición con el modelo estatal, ha ido un paso más allá y lo ha verbalizado: "¡Más Rueda y menos Sánchez!" Previamente, ha reivindicado la "obra" en la que se ha convertido la comunidad gallega en los últimos años, una "obra" impulsada entre "todos", pero de la que se siente partícipe, dado que dirigió el Gobierno autonómico desde 2009 hasta su salto a la política estatal y ha apelado a "votar" para que España "siga el camino que siempre ha enseñado Galicia". No en vano, ha advertido que, igual que el Gobierno central es "un bochorno" para Europa, el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda es "un ejemplo" para España, y ha enfatizado que Galicia es como es "fruto del esfuerzo y del inconformismo de un pueblo que no se para ante ninguna circunstancia". "Así es Galicia. Y lo que pedimos es el voto para que nadie venga a cambiarnos. Somos lo que queremos ser, no tenemos ningún complejo", ha remarcado, antes de recalcar que Rueda es "la respuesta" que necesita la comunidad y la que "no quiere escuchar" Sánchez --a quien ha contrapuesto de forma reiterada con el líder gallego-- el 18F. En la línea, ha resaltado de que, mientras Sánchez "solo mira por su interés, Rueda solo mira por los intereses de Galicia". "Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios. No necesita aquí un Puigdemont con otro nombre. Y en España lo que se necesitan son más servidores públicos como Alfonso Rueda y todos y cada uno de los conselleiros que le han acompañado estos años", ha dicho. "¡MÁS RUEDA Y MENOS SÁNCHEZ!" "¡Menos egoísmo y más generosidad, menos frivolidad y posturitas y más responsabilidad. Menos soberanismo y fractura, y más autonomía! ¡Más Rueda y menos Sánchez!", ha apelado, antes de poner el foco también en los nacionalistas, de quienes ha afirmado, sin citar nombres como el de la líder del BNG, Ana Pontón, que al igual que Sánchez tampoco quieren la "respuesta" de Rueda. "Se sea de izquierdas o derechas, ¿qué bien puede hacer a Galicia que el nacionalismo traiga hasta aquí los problemas de fractura social de Euskadi o de Cataluña? Ninguna. Y se piense lo que se piense, ¿qué bien le puede hacer a nuestra tierra el desgobierno que estamos viviendo en España? Ninguno. Pues hay una respuesta que sí puede evitar estas cuestiones en Galicia y está aquí: Alfonso Rueda", ha apelado. "PELEAR CADA VOTO" En un acto para el que se movilizaron unos 200 autobuses y para el que, según fuentes consultadas de varias provincias, hubo militantes y simpatizantes a los que se tuvo que decir que ya no había sitio para desplazarse a la ciudad del Lérez, tanto Feijóo, como después el propio Rueda y antes Rajoy, han remarcado el "lleno histórico" del coso. En gallego, idioma en el que arrancó su discurso, Feijóo ha recordado como Rueda fue quien en 2009 apostó por hacer el simbólico acto de la plaza de toros pese a que hubo "discusiones" al respecto de si se podría llenar, toda vez que entonces el de Os Peares estaba en la oposición y dirigía el país el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a su modo de ver, "el segundo peor presidente de España" --tras Sánchez--. "Pero había una persona empeñada en que éramos capaces de llenar la plaza y esa persona es Alfonso Rueda. Por eso, esta plaza hoy es para ti y por ti. Todos estamos contigo y lenamos esta plaza para llenar después las urnas de votos a Rueda. ¡A esta plaza uno entra de candidato y sale de presidente! Te lo digo yo y lo sabe Rajoy, aunque los candidatos a presidente de España tardan un poco más", ha agregado. En todo caso, Feijóo, quien durante su discurso reivindicó el trabajo hecho en Galicia, ha agradecido la confianza que él ha recibido en cada cita electoral gallega y ha pedido que el 18F esos mismos votos vayan para su sucesor. Y, eso sí, ha llamado a "pelear" cada sufragio sin fiarse con las encuestas con el argumento de que él sabe de primera mano, tras lo sucedido en las generales de julio, que nada se puede dar por hecho hasta el escrutinio de las urnas. REPASO HISTÓRICO DE RAJOY Por su parte, en su primera intervención en la campaña electoral gallega, Mariano Rajoy también empezó su intervención por agradecer el "honor" de volver al coso de San Roque, que le trae "los mejores recuerdos". Así, en sus más de cuarenta años de pertenencia al partido, ha repasado las ocasiones en las que el PP ha congregado a sus militantes y simpatizantes en este lugar emblemático de la ciudad. "Algunos dicen que es un talismán y es cierto", ha señalado Rajoy, aún destacando que el verdadero "talismán" es el "trabajo ímprobo" de los populares. "Esta historia comenzó el 14 de febrero de 2009" con el primer mitin, ha recordado, al que siguieron citas posteriores el 1 de marzo de ese mismo año: "Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente después de una campaña que no olvidaremos jamás", ha rememorado Rajoy. "Estaban entonces por aquí" --ha rectificado, en tono de broma, tras decir que "gobernaban"-- "esos que vosotros recordáis". "Y si no lo recordáis, nadie se pierde nada", ha apostillado. "Dejaron de gobernar, siguen a la espera y lo que les queda", ha augurado Mariano Rajoy, al repasar aquella victoria electoral de su partido. "Eso cambió las cosas para Feijóo, para mí, para Galicia y España", ha añadido. No en vano, a renglón seguido, ha evocado los triunfos posteriores tras los mítines del 30 de abril de 2011, del 6 de octubre de 2012 en otra campaña autonómica, del 10 de septiembre de 2016, el 27 de junio de 2020 y, el pasado año, el 9 y el 23 de julio. "Porque volvimos a ganar las elecciones y somos la primera fuerza política en España", ha concluido en su repaso histórico. BANDERAS DEL PP Y DE GALICIA Los alrededores de la Plaza de toros de Pontevedra ya predecían el ambiente en el interior del recinto, cuando los aparcamientos cercanos empezaron a recibir los 200 autobuses movilizados por el PPdeG para llenar el coso de San Roque. Tanto las gradas como la superficie central se ocuparon con militantes y simpatizantes portando, sobre todo, banderas de Galicia y con el logotipo del partido. Contadas fueron las banderas de España que se vieron en la plaza de toros, aunque sí se coló en el recinto una multicolor. Y también una pancarta de "Villalonga, amnistía no!", entre otras con los lemas electorales de apoyo a Rueda. Sanxenxo, Meis, Teo, Nigrán, Lalín o A Lama fueron algunas de las agrupaciones locales que se identificaron entre la multitud, a los que se han añadido emigrantes retornados desde países como Venezuela, Cuba o Uruguay, entre otros países. Un 'dj' ha amenizado la espera de los millares de asistentes asistentes, guiados por un orador que ha animado al público hasta la llegada de Alfonso Rueda, acompañado por Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy, junto con el resto de la comitiva popular, momento en el que todo el público les dedicó una ovación.