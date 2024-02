Errejón, sobre la mediación de la UE por el CGPJ: "Da vergüenza que haya que volar a Bruselas para que el PP cumpla"

El nuevo portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha manifestado que la mediación de la Unión Europea para tratar de renovar el Consejo General del Poder Judicial le parece bien si ayuda a conseguir ese objetivo, aunque ha lanzado que le da "un poco de vergüenza" que haga falta coger un avión a Bruselas para conseguir que el PP cumpla su mandato constitucional. También ha destacado que esta legislatura requiere "mucha mano izquierda" con las formaciones que componen el bloque de investidura, incluida Podemos, dado que "no sobran" votos con la actual aritmética parlamentaria. Y también ha rechazado llevar las negociaciones sobre las medidas del Ejecutivo "hasta el último minuto". En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, ha reprochado al principal partido de la oposición su tendencia a no aceptar ninguna remodelación del órgano de gobierno de los jueces que no refleje una mayoría conservadora. A su vez, ha recriminado que ese "secuestro" de la institución se debe a que el PP solo accede a cambiar el CGPJ cuando gana las elecciones, por lo que receta al principal partido de la oposición ser "mejor perdedor" dado que ahora está en "minoría" en el Congreso y las reglas constitucionales han de cumplirse, tanto cuando se vence como cuando se sufre una derrota. "Si el PP necesita irse a Bruselas para que en Bruselas alguien le explique cómo funciona la Constitución española, que se coja un avión, pero que lo haga", ha proclamado. TOCA MUCHA FLEXIBILIDAD EN EL CONGRESO Cuestionado sobre la relación que mantendrá con Podemos, de cara a atraer el apoyo de sus cuatro escaños tras los pasados desencuentros con su exformación y la ruptura en el Congreso a finales del año pasado, Errejón ha desgranado que Sumar habla "con toda normalidad" con todas las formaciones políticas y lo va a seguir haciendo. Respecto al voto en contra de los morados que tumbó la reforma del subsidio de desempleo impulsada por el Ministerio de Trabajo, el portavoz parlamentario de Sumar ha señalado que eso "no fue una buena decisión" pero que desconoce qué piensan hacer de aquí en adelante. En todo caso, ha insistido en que para esta legislatura toca "mucha flexibilidad" y desaconseja llevar las negociaciones hasta el "último minuto". como pasó por ejemplo con los primeros decretos del Ejecutivo. "Nosotros no somos partidarios de la política del 'chicken game', ha zanjado para desgranar que eso solo contribuye a deteriorar la imagen de la política entre la ciudadanía. Respecto a las elecciones en Galicia, Errejón está convencido de que Sumar es la "condición necesaria" para el cambio político en la comunidad y, por tanto, está seguro no solo de que entrará en el Parlamento autonómico sino que también participar de un eventual Gobierno progresista. "Es tan sencillo como que los gallegos voten en las próximas autonómicas del 18F igual que votaron en las generales. Si votan de la misma manera, hay gobierno progresista en Galicia", ha concluido.