El ministro Ángel Víctor Torres se ofrece a repetir como candidato a presidir Canarias

El secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su disposición a repetir como candidato a presidir Canarias si así lo deciden los militantes: "Volveremos a la Presidencia del Gobierno de Canarias. El tiempo demostrará la necesidad de que así sea". Así lo ha manifestado durante el Comité Regional del PSOE Canarias, reunido este sábado en Santa Cruz de Tenerife, que ha aprobado por unanimidad la gestión de la Comisión Ejecutiva Regional que lidera Ángel Víctor Torres, cuya propuesta de designar a Jerónimo Saavedra como presidente de Honor del partido también ha recibido un respaldo unánime. La sesión comenzó con un minuto de silencio en homenaje a Lorenzo Olarte. En su intervención ante el máximo órgano entre congreso de las y los socialistas canarios, el secretario general y ministro ha comenzado recordando a los dos expresidente de Canarias recientemente fallecidos: "Estén donde estén estarán trabajando por Canarias y diciéndonos a nosotros, los que aquí seguimos, que intentemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Ese debe ser también nuestro compromiso con ellos". Torres ha hecho un recorrido por lo que ha sido la actividad del partido en el último e "intenso" año, poniendo en valor los buenos resultados obtenidos en los distintos procesos electorales y subrayando la vigencia del proyecto socialista, "a través de un compromiso bien reconocible y sin ambages con las políticas de progreso, la igualdad y la justicia social". "Este es un partido que no es de oposición en ningún lugar, aunque la ejerza. Es un partido que tiene que aspirar siempre a gestionar. Porque cuando nosotros gobernamos, lo hacemos pensando en la gente que peor lo pasa. Somos dique ante los abusos de quienes quieren mantener todo el poder económico, social, incluso comunicativo en sus manos, que es la minoría", ha expuesto. "Cuando nosotros gobernamos, llevamos a la práctica la igualdad, la justicia social, la redistribución territorial de las economías, la solidaridad interterritorial, la visión de lo que es España y también Canarias, que es plural y que no es lo mismo La Gomera que Fuerteventura, como no es igual Cataluña que Canarias. Y eso solamente lo entiende claramente el Partido Socialista cuando llega a un gobierno", aseveró el dirigente socialista. Torres ha abogado por "intensificar la pedagogía frente a los que solo pretenden que impere el ruido y la crispación, especialmente por parte de aquellos que disfrazados de demócratas, tienen pensamientos y filosofías unilaterales, totalitarias y unidireccionales". UN GOBIERNO "DECEPCIONANTE". Junto a ello, ha señalado, un actual Gobierno de Canarias "decepcionante", en el que sus socios principales, Coalición Canaria y Partido Popular, "no han cumplido con la palabra dada durante campaña y cuyos intereses, como están demostrando en estos primeros meses de legislatura, no coinciden con los de la ciudadanía canaria". El secretario general y ministro ha dicho que el PSOE Canarias "seguirá siendo valiente" ante los que "quieren doblegar a la mayoría social", para añadir: "El tiempo demostrará, ante los años que tienen por delante el actual gobierno de Canarias, la necesidad de que el Partido Socialista regrese al Gobierno de Canarias". "Nuestra fuerza es la militancia, son los que nos indican el camino, los que hacen que tengamos los pies en la tierra, a quienes nos debemos, porque representan también a la mayoría social de nuestro país. La mayoría de nuestra militancia es la que refleja claramente a la mayoría de la gente que trabaja todos los días para intentar llegar a final de mes y sacar adelante a sus familias. Y por eso no les vamos a fallar", ha concluido. RESOLUCIONES APROBADAS Junto a la propuesta de nombramiento de Jerónimo Saavedra como nuevo presidente de Honor del partido, el Comité Regional celebrado este sábado, ha sacado adelante otras seis resoluciones, una de ellas en "apoyo y reconocimiento" al Gobierno de Pedro Sánchez "por el valor del diálogo y la búsqueda de acuerdos en defensa siempre de la mayoría social de nuestro país". Por medio de esta mismo acuerdo, el PSOE de Canarias se ha comprometido "a trabajar incansablemente de cara a la próxima elecciones europeas, para ser un freno a la extensión de las políticas del odio, del populismo, del negacionismo climático, el machismo y las desigualdades de la derecha aliada a la ultraderecha más radical". El resto de resoluciones aprobadas tienen que ver con la política de viviendas, demandando al actual gobierno de CC y PP continuar con el trabajo en esta materia iniciado por el Pacto de las Flores en la pasada legislatura; sobre la necesidad de adoptar medidas que en el ámbito autonómico permitan controlar el acceso a la pornografía por parte de los menores; la defensa de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, así como la apuesta y desarrollo efectivo de políticas sociales encaminadas a reforzar los servicios asistenciales en Canarias, avanzar en dependencia y mejorar los datos de pobreza. Además, y a iniciativa de Juventudes Socialistas, se ha dado respaldo a una propuesta que aboga por promover más acciones dirigidas a la juventud.