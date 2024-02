Besteiro pide el apoyo para mejorar la vida de la gente y se reivindica como la izquierda que "sabe" gobernar

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido el apoyo para mejorar la vida de la gente y ha reivindicado al Partido Socialista y a su candidatura como la "izquierda que sabe gobernar". En su intervención en un mitin en Boiro, el primero que ha ofrecido en la campaña electoral en una jornada que ha iniciado en A Coruña con los tres rectores gallegos, ha animado a los asistentes a pedir el apoyo para su candidatura, especialmente a aquellos que aún dudan sobre la papeleta a escoger el próximo 18 de febrero. "A esos tenemos que convencer, si quieren cambio, habrá cambio", ha dicho Besteiro, que también ha dejado claro no quiere el cambio para liderar la oposición, sino para "gobernar". "Porque somos la izquierda que gestiona, que gobierna que busca soluciones, la izquierda que sabe resolver los problemas", ha dicho. El dirigente socialista ha avisado a los presentes en la Casa da Cultura de Boiro que el próximo 18F Galicia "se juega mucho". "Nos jugamos mucho, esa Galicia que queremos, salir de ese atasco, defender los servicios públicos, rescatar el empleo, la sanidad, una prosperidad por la que tenemos que luchar", ha reivindicado. Además, ha incidido en que "quedan 15 días para pedir el voto". "Todos los días son buenos para pedir el voto, aunque sea en ayunas", ha sostenido. LLENAR LAS URNAS PARA "REFLOTAR LA SANIDAD" También en la tarde de este viernes y a su llegada a la localidad, Besteiro ha aprovechado para llamar a los ciudadanos a llenar las urnas de votos socialistas para "reflotar" la sanidad pública gallega, especialmente la "atención primaria", aunque también "la hospitalaria". "Va a ser el compromiso de los socialistas", ha proclamado a su llegada al mitin, el primero de la campaña electoral y en el que ha estado acompañado por el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y la 'número uno' de la candidatura socialista por A Coruña, Patricia Iglesias. Además, ha participado el regidor de la localidad, José Ramón Romero, y la candidata local, que ocupa el número siete de la lista por la provincia, María Outeiral. "¿Quién mejor que los socialistas para rescatar la sanidad pública que el partido que la creó, que la desarrolló y que la apoya, no solo con inversión, sino también con buena organización y buena planificación?", ha dicho Besteiro, que ha cargado contra la gestión hecha por el Partido Popular en sus 14 años al frente de la Xunta. Además, ha defendido al PSOE como el único partido que hace avanzar en derechos y se ha referido a la aprobación del matrimonio igualitario o del divorcio para recordar la oposición de los populares a estas medidas. "Después eran los primeros en correr a separarse", ha sostenido. "MEJOR POLÍTICO QUE HAYA CONOCIDO" En el mitin, en el que también ha participado la cabeza de lista del PSdeG por A Coruña, Patricia Iglesias Rey, el jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que a lo largo de su trayectoria conoció a dirigentes como Felipe González o Alfonso Guerra, ha definido a Besteiro como "el mejor político" que conoció y el que "más visión tiene". "Si os parece bien que tarden un año y medio para una cita en la que comprobar si uno tiene cáncer o no, si os parece bien que cuando vais al hospital las urgencias estén saturadas... Votad a Alfonso Rueda, tenéis derecho a ello". Frente a ello, ha animado a los asistentes a sumarse a la "marea de cambio" que liderará el Partido Socialista. "No hay alternativa, ni los conservadores que solo pretenden privilegiar a la parte privada, ni tampoco el nacionalismo", ha dicho para referirse al acto mantenido este viernes por la líder del BNG, Ana Pontón, en su casa natal junto a sus padres para asegurar que le "gustaría saber cómo Pontón le explicará a sus padres que el BNG votó en contra de la subida de las pensiones". CRÍTICAS A LA FALTA DE INVERSIÓN DE LA XUNTA EN LA LOCALIDAD En el que ha sido el primero de los mítines tradicionales de campaña que ofrece el PSdeG en esta carrera a las urnas, los socialistas de Boiro han agasajado a los asistentes con un folleto en el que se ha podido ver las caras del presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda; de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez; y de la de Política Social, en el que se denunciaba que "Boiro no cuenta para el PP". "En los últimos cinco años, Boiro no cuenta para las inversiones de la Xunta, que maneja un presupuesto en el 2024 de más de 13.250 millones de euros. Boiro solo cuenta para la recaudación de impuestos o para pedirle votos", señala el texto. Precisamente, el propio alcalde de la localidad ha denunciado que una de las demandas históricas de los vecinos es la creación de una residencia de la tercera edad. Una demanda sin respuesta por parte de la conselleira de Política Social, a la que ha acusado de llevar "cuatro años" sin atender a los alcaldes. Tras ello, también ha criticado que el Gobierno del PP no hiciese ni una sola inversión en la depuradora local, pese a recaudar más de 2 millones de euros en los últimos años.