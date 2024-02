Abogados y procuradores se manifiestan en Madrid contra la mutualidad de la abogacía y para pedir prestaciones "dignas"

Abogados y procuradores afectados por las mutualidades se han manifestado este sábado en Madrid por unas jubilaciones y prestaciones "dignas", en una concentración que los organizadores han calificado de "histórica" y en la que han participado unas 1.500 personas, según sus estimaciones. Los organizadores son miembros del Movimiento J2, que son afectados por la antigua mutualidad de la abogacía, AlterMutua y la de procuradores, y han participado también los sindicatos y plataformas como Anama, todos ellos reclaman "ser autónomos, normales y corrientes". Así lo ha manifestado en declaraciones a la prensa la impulsora del Movimiento J2, Isabel Rabell, quien ha denunciado que el sistema llamado "alternativo" al que acceden cuando se colegian es "un gran engaño" porque se pagan su propia baja. "Nos lo pagamos todo, solo una pequeña parte de lo que pagamos se acumula para nuestro fondo de jubilación, lo que ha provocado que tengamos a casi 64.000 afectados de mutua abogacía, 11.000 de procuradora y 7.000 de AlterMutua, que percibirán prestaciones muy por debajo de las no contributivas", ha indicado Rabell. La portavoz de la plataforma explicó que esto empezó hace nueve meses aproximadamente, "cuando a los afectados de mutua abogacía les llega una estimación de las pensiones que percibirían y esas estimaciones, que estaban en torno a 1.000 o 1.200 euros, de golpe bajan a 400". En la manifestación, que ha acabado en el Congreso de los Diputados, se ha cantado lemas como "somos abogados, somos procuradores, defendemos derechos, queremos derechos" y los asistentes sostenían pancartas en las que se leía: "Por una retribución digna del turno de oficio", "Abogados y procuradores no merecen la indigencia. Europa ayúdanos" y "Pacto de Toledo, NO. RDL ¡YA!" El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, Enrique Santiago, quien ha acudido a la concentración, ha mostrado el apoyo de Sumar a las reivindicaciones de los colectivos de abogados de acceder a un sistema público de pensiones dignas y ha indicado que se ha cometido un "gran fraude" con la mutualidad de la Abogacía. Rabell ha denunciado además, que el Consejo General de Abogacía Española les haya "dado la espalda", al igual que más colegios y les ha pedido que "elijan si quieren estar al lado de sus colegiados o si quieren estar con esas mutuas de las que cobran muchísimo dinero".