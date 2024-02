Vox pide dar por tumbada la Ley de Amnistía al ser derrotada en la segunda votación en el Congreso

Vox ha registrado este viernes un escrito en el Congreso reclamando que se dé por terminada la tramitación de la Ley de Amnistía y que no se envíe a la Comisión de Justicia alegando que la proposición de ley del PSOE tuvo una mayoría absoluta en contra en la segunda votación de conjunto, con lo que entienden que la norma ha sido rechazada. La proposición de Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' no superó el martes la mayoría absoluta que necesitaba para aprobarse en el Pleno del Congreso, porque Junts cumplió su amenaza de descolgarse al entender que el texto no implicaba un olvido "integral". El Pleno votó primero el dictamen de la ley, para lo que necesitaba mayoría absoluta, y fue aprobado con 177 votos a favor, también los de Junts. Pero, al tener rango orgánico, se necesitaba una segunda votación que exigía un mínimo de 176 votos y ahí fue donde Junts optó por el 'no', rebajando los apoyos a 171 diputados. Es por ello que en el escrito presentado este viernes, adelantado a Europa Press, Vox entiende derrotada la Ley de Amnistía, alegando que, para que el texto regrese a la Comisión de Justicia, tendría que haber logrado al menos mayoría simple, amparándose en el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso. El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, que ha tacha de "ilegalidad" el trámite parlamentario de la norma, señala que, de tomarse en consideración el escrito de su grupo, el PSOE debería presentar un nuevo proyecto de ley e iniciar todo el trámite desde el principio. Sin embargo, no parece probable que la Mesa del Congreso vaya a aceptarlo, precisamente porque la mayoría de los miembros son del PSOE. Sí servirá, en cambio, para que los letrados de la Cámara Baja, que están en un "brete" por estas "tropelías" se pronuncien, en palabras del secretario general del grupo. Para presentar esta iniciativa, Vox ha declinado coordinarse con el PP, al que creen cerrado para colaborar con ellos. De su lado, los 'populares' también han pedido al Congreso paralizar la tramitación de la norma.