Vox Murcia presentará iniciativa "para implementar programas de adaptación a cultura española en colegios e institutos"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional, María José Ruiz Díaz, ha anunciado hoy en Los Alcázares que van a presentar en la Asamblea Regional una iniciativa "para implementar programas de adaptación a la cultura española en los colegios e institutos de la Región de Murcia", garantizado así el éxito de la integración de niños inmigrantes y sus familias en el sistema educativo regional. La portavoz adjunta, que ha atendido a los medios de comunicación en el Instituto Antonio Menárguez Costa de Los Alcázares, ha destacado el compromiso de VOX con la educación como "herramienta para el ascensor social", afirmando que el partido siempre está luchando por elevar la calidad educativa de todos los estudiantes. "Aspiramos a que el nivel educativo no sea un obstáculo para la integración de todos los alumnos extranjeros", ha expresado Ruiz Díaz. En la actualidad, más del 60 por ciento de los alumnos en los centros educativos de Los Alcázares son extranjeros, y desde la formación consideran fundamental asegurar su adaptación, no solo por el bienestar del alumno, sino también por el beneficio de toda la comunidad educativa. "Ante la situación que enfrentamos en nuestras aulas, caracterizada por la integración de hijos de familias inmigrantes que no tienen un dominio del español, lo cual ha resultado en un retraso educativo, VOX propone la introducción de un programa específico de refuerzo lingüístico", ha subrayado. Por otro lado, el Grupo Parlamentario VOX registrará otra moción que incluirá propuestas para reestructurar los centros educativos y promover la creación de nuevos ciclos de Formación Profesional. Según Ruiz Díaz, "el municipio, con sus 20.000 habitantes, merece más de un ciclo formativo. Esto no solo permitirá a los jóvenes adquirir habilidades prácticas, sino que también facilitará la realización de prácticas en empresas locales, generando riqueza y fomentando el empleo". Finalmente, desde VOX, se comprometen a trabajar en estas propuestas para garantizar que las condiciones, las infraestructuras físicas y el entorno educativo sean los más adecuados en la Región de Murcia. "Vamos a abordar estos desafíos con soluciones concretas, buscando el beneficio no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad", ha concluido.