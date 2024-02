Urkullu afirma que los residuos enviados a Navarra fueron codificados de acuerdo a las "directrices" europeas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que los residuos enviados desde la planta de Zubieta (Gipuzkoa) a las instalaciones de tratamiento de Artajona (Navarra) fueron codificados de acuerdo a las "directrices" de la Comisión Europea. Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre la polémica suscitada entre el Gobierno navarro --que argumenta que los residuos fueron enviados a Artajona de forma irregular-- y la Diputación de Gipuzkoa, que defiende que el procedimiento para catalogar y enviar el material fue el adecuado. El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha denunciado que las "graves consecuencias" del envío de miles de toneladas de residuos a la planta navarra "apuntan directamente al Gobierno Vasco". "El Gobierno navarro ha dicho claramente que a Artajona llegaron residuos mal codificados que nunca deberían haber ido de Zubieta a Navarra, porque entre otras cosas no tenía autorización para recibirlos", ha añadido. Urkullu ha subrayado que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa "envió residuos ya codificados" a la planta navarra. "De hecho, el Gobierno vasco confirma la codificación", ha afirmado, tras lo que ha subrayado que, además, dicha codificación "se ha realizado siguiendo las directrices contenidas en la decisión de la Comisión Europea de 2014, así como de acuerdo con la guía informativa aprobada de efecto por la Comisión Europea". El lehendakari, en todo caso, ha precisado que "la correcta codificación de un residuo en origen y el cumplimiento de las características de su codificación como residuo no peligroso no implican automáticamente que sea apto para cualquier uso". Además, ha indicado que "corresponde al productor de un residuo entregárselo a un gestor autorizado, bien identificado y con la información necesaria para su adecuado tratamiento". COMPETENCIAS Urkullu ha añadido que "corresponde a las entidades o empresas que realicen una actividad de tratamiento de residuos efectuar las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción y, en su caso, aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento". En referencia a la empresa que gestiona la planta de Artajona, ha afirmado que "debe recordarse que Ecofert es un gestor autorizado radicado en Nafarroa, por lo que el Gobierno Vasco no es competente para fiscalizar el cumplimiento de las autorizaciones de instalaciones radicadas en otros territorios".