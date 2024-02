Rueda vuelve a la universidad y reivindica "el esfuerzo" de sus padres para avalar medidas de apoyo a estudiantes

Casi en el kilómetro cero de la campaña electoral, que en la pasada madrugada arrancó en la misma capital gallega, el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha vuelto a la universidad para reunirse con jóvenes estudiantes o recién licenciados, a los que ha reiterado compromisos como la gratuidad de las primeras matrículas o la construcción de más residencias universitarias. En el acto, además de un grupo de jóvenes, han participado el conselleiro de Educación y también candidato, Román Rodríguez, así como la responsable de Novas Xeracións (NN.XX.) e integrante de la lista por Lugo, Nicole Grueira, quienes acompañaron a Rueda en su visita al Pazo de Fonseca, pilar histórico de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y sede del Parlamento gallego antes de su traslado al Pazo do Hórreo. A su llegada, Rueda ha sido saludado de forma efusiva por los jóvenes con quien se ha hecho fotografías ante la emblemática escultura compostelana del 'árbol de la ciencia', ubicado entre los colegios de Fonseca y San Xerome. La leyenda dice que a este punto acuden los indecisos que quieren comenzar su carrera universitaria, pero no tienen clara vocación. Rueda ha señalado la rama de Geografía y ha apuntado, entre bromas, que era en honor de su conselleiro de Educación, licenciado en esta área. Posteriormente, tras hacerse otra foto con la escultura de Alonso de Fonseca y recordar lo que han evolucionado los tiempos desde que el Pazo era sede del Legislativo gallego, ha aprovechado para reiterar su compromiso de gratuidad en todas las primeras matrículas universitarias y la construcción de más residencias, consciente del "esfuerzo" económico que supone sufragar una carrera para las familias gallegas. RECUERDA "EL ESFUERZO" DE SUS PADRES Metido ya de lleno en el papel de candidato --ha confesado que nunca hubiera pensado en su etapa de estudiante volver como presidente y aspirante a la reelección--, Rueda ha recordado que él mismo estudió Derecho en la USC y cuál era su propia situación personal, que ha situado como ejemplo. Y es que, según ha dicho, es consciente del "esfuerzo muy importante" que tuvieron que hacer sus padres mientras que él y dos de sus hermanos estudiaban de forma simultánea. Hijo de José Antonio Rueda Crespo, vinculado a la política (ya que fue concejal, diputado provincial y senador), y de Lola de Valenzuela, Rueda ha recordado que son un total de cuatro hermanos --tres de ellos "muy seguidos", dado que se llevan apenas un año--. Lo ha hecho para rememorar "el esfuerzo muy importante" de sus padres "con tres hijos estudiando al mismo tiempo" en la universidad. "Por ellos y por tanta gente que ha hecho y va a tener que hacer esfuerzos impulsamos estas medidas", ha esgrimido, muy satisfecho con que Galicia, si sigue en el Gobierno, vaya a ser una comunidad "pionera" en la que es "gratuita" la educación pública desde la escuela infantil hasta la universidad. "UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA" "Es una cuestión de justicia", ha reivindicado, antes de incidir en que la medida de las primeras matrículas también redunda en la "cultura del esfuerzo". Supondrá, según cálculos de los populares, un promedio de ahorro de casi 3.000 euros por alumno. A la salida del Pazo, antes de ir a tomar un café con los jóvenes en un bar del casco antiguo de la capital gallega, un grupo de niños ha interceptado a Rueda en la Rúa do Franco y a gritos de "presidente" le han pedido también hacerse unas fotografías.