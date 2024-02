PP-A afea que el Gobierno no aporte "ninguna solución" a la sequía y critique a Moreno por pedir auxilio a Europa

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha criticado este viernes que la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acuda a Andalucía "sin aportar ninguna solución" para combatir la sequía y al mismo tiempo "critique" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por acudir a Europa a pedir "ese auxilio que no le concede el Gobierno de Pedro Sánchez". En declaraciones a los medios en Almería, el dirigente del PP-A ha señalado el "grandísimo retraso" que acumulan las obras hidráulicas dependientes del Estado sin que, por parte del Ejecutivo, se haya anunciado "un adelanto" o "progreso" para avanzar en los trabajos. "Cuando viene Andalucía, lo que viene es a negar uno de los problemas, una de las circunstancias que más están lastrando a nuestra economía y a nuestra sociedad, como es la sequía", ha dicho respecto a Ribera, a quien ha afeado que además criticara "la actividad que desarrolla el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta" para paliar la falta de recursos hídricos. Repullo ha destacado así los "cuatro decretos de sequía" articulados por el Gobierno andaluz, con los que se "ha invertido más de 1.500 millones en los tres primeros" toda vez que, con el cuarto, "se incorporan 275 millones de euros más", según ha dicho antes de referirse a las "más de 1.000 obras" repartidas por Andalucía; algunas "competencia del propio Gobierno de la nación". De este modo, el secretario general de los 'populares' andaluces ha mostrado su "sorpresa" por las críticas hacia Moreno ante su viaje a Bruselas para pedir un "auxilio" que "no le concede" el Gobierno y que "tampoco le dan los partidos de izquierdas en Andalucía". "El señor Espadas y el resto de partidos en sede parlamentaria han estado negando el pan y la sal a Andalucía con tal de defender las políticas de Pedro Sánchez que nada benefician a nuestra tierra", ha aseverado antes de asegurar que desde el PSOE se "niega" la sequía. AGRICULTORES "AL LÍMITE" Repullo también ha alertado de que los agricultores y ganaderos "están al límite" y "no pueden soportar más tiempo la pasividad de un ministro con tan poca sensibilidad como Planas", por lo que ha exigido "seriedad, rigor y decisión para apoyar sus intereses y defender la calidad de los productos que producen en esta comunidad". Así, ha planteado que el ministro de Agricultura "tiene que dar la cara y hablar, por ejemplo, de los más de 75 millones de euros que han perdido ya los agricultores almerienses por el boicot francés". Asimismo, ha apelado al ministro a "dar explicaciones sobre la PAC que perjudica de una manera muy grave y transversal a nuestros agricultores y ganaderos, y también por qué tiene paralizados los acuerdos de comercio que afectan de manera tan directa a los productos de altísima calidad que se producen en Andalucía". "Nuestros agricultores y ganaderos no merecen esto", ha dicho Repullo, para quien "el ministro no puede seguir ausente" y tiene que escuchar "de verdad" al campo andaluz y "aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas importados cumplen con las normativas de la UE". Además, ha reivindicado medidas para "evitar una competencia desleal" que "pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa". Repullo ha lamentado que el ministro Planas esté, a su juicio, "dedicado a defender a los independentistas, en vez de defender el campo, a los agricultores y a todas las familias que dependen de una manera directa de un sector tan estratégico como es la agricultura y la ganadería en nuestra tierra". Así, ha asegurado que "desde el PP de Andalucía vamos a seguir defendiendo siempre a nuestros agricultores y ganaderos, como ya lo viene haciendo desde hace cinco años el Gobierno andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza". "No vamos a permitir que se deje caer un pilar estratégico de nuestra economía" como es la industria agroalimentaria", argumenta subrayando que "Andalucía da de comer a más de 500 millones de personas". INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Durante su intervención ha aprovechado para exigir al Gobierno que "rompa la barrera que todavía queda en la red de transporte de electricidad y termine el segundo tramo de la conexión Caparacena, Baza y La Ribina hacia el Levante, indispensable para la llegada del AVE". El dirigente popular ha reclamado finalizar una infraestructura "adecuada para canalizar toda esa energía" que emana de los sistemas de producción renovables. "Sin electricidad, perdemos capacidad de seguir creando industria y por tanto de generar empleo de calidad y de que nuestros jóvenes tengan oportunidades de futuro", ha aseverado. "Como no se puede crecer es limitando los proyectos de infraestructura eléctrica como ha hecho el Gobierno en la planificación 2021-2026 y como no se ayuda a Andalucía es cuando se amplía esa planificación en más de 300 millones de euros y a esta comunidad se le dedica apenas un dos por ciento", ha dicho.