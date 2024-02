Pontón (BNG) ve "una falta de respeto" la presencia de líderes estatales: "Quizás en otra parte no se atreverían"

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha reivindicado el "protagonismo" que tiene que tener Galicia en la carrera hacia las urnas del próximo 18 de febrero y, en este sentido, ha rechazado cualquier pretensión de convertirlas "en una especie de premio de consolación, de reválida". "Me parece también una falta de respeto; quizás en otras partes del Estado no se atreverían a hacer eso", ha manifestado. Quien lo haga, ha dicho, "se va a equivocar y lo van a penalizar". "Si los gallegos no son protagonistas de esta campaña, ¿cuándo vamos a ser protagonistas?", se ha preguntado enfatizando, a preguntas de los medios en el primer día de campaña electoral que ha arrancado en su casa natal, en Chorente-Sarria (Lugo), y coincidiendo con la primera parada del ex presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo antes del 'desembarco' de líderes estatales de este fin de semana. "Algunos ven el mundo desde Madrid y el escenario de sus batallitas, pero Galicia no tiene que ser el escenario de batallitas. Esta va a ser una campaña que tenemos que centrar en la vida de los gallegos y en cómo darles oportunidades y en cómo conseguir un país mejor". "Y a partir de ahí la ciudadanía decidirá lo que le parece más oportuno", ha sentenciado.