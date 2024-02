Osasuna reduce la plantilla que diseñó para la temporada 23/24

Pamplona, 2 feb (EFE).- Osasuna cerró el mercado de invierno con tres salidas de su primera plantilla que dejan a Jagoba Arrasate con 21 jugadores para una segunda vuelta en la que espera lograr la permanencia mejorando el fútbol exhibido hasta la fecha sin uno de sus más importantes activos, Chimy Ávila.

El mes de enero comenzó sin demasiados rumores en torno a un equipo diseñado para cuatro competiciones, contando con una gran pugna en cada una de sus posiciones. Varios futbolistas, como Nacho Vidal o Darko, perdieron el protagonismo con el que contaron años atrás desde que ambos ficharon por el club en 2018 y 2019, respectivamente.

El lateral, con apenas 89 minutos en 21 jornadas, puso rumbo a Mallorca hace una semana como cedido para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre. Con Areso y Rubén Peña por delante, el canterano valencianista buscará suerte con los bermellones, que cuentan con una opción de compra de 350.000 euros a final de campaña.

Los días fueron avanzando hasta que empezaron las insinuaciones sobre el delantero argentino. Se llegó al último día de mercado y antes de oficializar su marcha, se dio a conocer la salida de Darko Brasanac hacia el Leganés.

El serbio de 31 años regresa a Butarque tras estar en el equipo madrileño en Primera División. Después de ser importante en el pasado, el mediocentro tan solo llevaba jugados 46 minutos este curso, aunque cierto es que una rotura de ligamento cruzado no le permitió sentirse futbolista hasta el 21 de enero, día que se volvió a poner las botas.

En el compromiso suscrito, el club madrileño se compromete al pago de 200.000 euros en caso de ascenso a LaLiga EA Sports y de otros 200.000 euros en el supuesto de lograr una permanencia en dicha categoría.

Pero la bomba del mercado rojillo llegó sobre la bocina. Tras duras negociaciones e idas y venidas entre Betis, Osasuna, Chimy Ávila y su representante, el club de Tajonar oficializó la partida del rosarino rumbo a Sevilla a las 23:00 horas del jueves.

Tal y como ha relatado el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, Ávila pidió salir del club. “A nivel mental ya no estaba aquí. Si a nivel personal no estás a gusto en un sitio, es imposible”, señaló del delantero.

Osasuna percibe 4 millones de euros del Betis que podrían alcanzar los 4,7 en función de variables por partidos disputados durante su estancia en el conjunto verdiblanco. Además, Osasuna percibirá todas las cantidades íntegras tras la renuncia del jugador y su agente al porcentaje de la plusvalía recogido en el contrato de su fichaje.

Al mismo tiempo, la entidad navarra se hace con un 10 % adicional de la propiedad de Raúl García de Haro, de la que tenía hasta la fecha el 65 % y ahora pasará a tener el 75 %. Dicho 10% se ha valorado en un millón de euros teniendo en cuenta los 6 millones de euros pagados por Osasuna el pasado verano por el 65 % del futbolista.

Por último, Osasuna exigió a Chimy Ávila la renuncia a una parte de su salario pendiente de cobro para alcanzar los 6 millones de euros que exigía para poder cerrar el traspaso. Además, Osasuna conservará el 20 % de la plusvalía de una posible futura venta de Chimy Ávila en caso de que el Betis traspase al jugador a otro club.

Parece pues una venta satisfactoria para Osasuna, ya que parece improbable que el atacante de 30 años pueda regresar al nivel ofrecido en su primera campaña en Pamplona, justo antes de lesionarse dos veces de manera consecutiva.

“Hemos focalizado el mercado en no tener una merma deportiva. Tenemos que tener una coherencia deportiva y económica. No tenemos ampliaciones de capitales, no tenemos un máximo accionista que venga y ponga el dinero. Somos lo que somos y estamos encantados de serlo, pero no perdamos la perspectiva, porque si perdemos la perspectiva nos vamos a dar ‘una leche importante’”, afirmó Vázquez este viernes.

“El objetivo principal es la permanencia y luego hay que pelear por estar lo más arriba posible. ¿La plantilla es mejorable? Como director deportivo te digo que sí, pero prima, por encima de todo, la gestión responsable que tenemos que tener con el club y con nuestros aficionados”, aseguró.

Por último, destacan los movimientos de Diego Moreno del Mirandés al Cartagena y la marcha de Adama Boiro al Athletic Club. El lateral diestro, cedido en el equipo de Segunda División, no contó con los minutos que pensaba y cambió de aires a mitad de curso.

Adama, lateral izquierdo del Promesas, vio correctas las condiciones del Athletic, por lo que el club vizcaíno pagó su cláusula de 2 millones de euros. “La salida de Adama no la quería, pero sí la podía esperar por algunos factores. Ellos avisaron a última hora, vinieron aquí para depositar la cláusula”, apuntó Vázquez. EFE

