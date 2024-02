Moreno y Ribera acuerdan reunirse por la sequía y estudiar con Hacienda pedir a la UE el Fondo de Solidaridad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, han acordado reunirse, "dentro de unas semanas", para abordar el problema de sequía que sufre la comunidad autónoma y estudiar con el Ministerio de Hacienda la fórmula para solicitar ante la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad que ayude a paliar la falta de agua. Así han informado ambas administraciones después de que Moreno y Ribera hayan mantenido este viernes una "larga conversación telefónica para hablar sobre el problema de la sequía". Esta conversación se ha producido después de que la vicepresidenta tercera manifestara ayer en Sevilla que tenía intención de llamar por teléfono hoy a Juanma Moreno para que le detallara su petición de activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar las consecuencias que provoca la sequía, entendida como "catástrofe natural", en dicha comunidad autónoma, si bien anticipó que no creía que dicho fondo pudiera ser la "solución" más adecuada para hacer frente a esa realidad. Según la información trasladada por el ministerio y la Junta, ambos han mostrado su preocupación ante el problema de la sequía "y han coincidido en que es necesario avanzar juntos en la búsqueda de soluciones sin descartar por el momento ninguna opción". En este sentido, han quedado en mantener un nuevo encuentro dentro "de unas semanas", con el objetivo de "programar acciones para garantizar la normalidad en verano; avanzar en la colaboración, cooperación y coordinación para sacar adelante los proyectos pendientes, y para estudiar con el Ministerio de Hacienda la fórmula para solicitar ante la UE la activación del fondo de solidaridad". Durante su visita ayer a Sevilla, la ministra dijo que, por supuesto, estudiaría la petición de Moreno sobre el Fondo de Solidaridad de la UE, aunque apuntó que el "cauce" por el que se debería tramitar esta solicitud pasa por el Ministerio de Hacienda, departamento del que se declaró convencida de que "estudiará y acompañará" la petición de la Junta. No obstante, subrayó que cree que "esa no es la solución", porque la Junta tendría acceso a "mucho más dinero en otros muchos sitios".